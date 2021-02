Kölpinsee

Ein 14 Jahre alter Junge ist am Dienstagnachmittag in der Ostsee vor Kölpinsee auf Usedom im Eis eingebrochen. Wie Landkreissprecher Achim Froitzheim informiert, wurde der Teenager von der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes aus dem Wasser gerettet und kam mit schweren Unterkühlungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald.

Wie die Polizei berichtet, soll der Junge etwa zehn bis 15 Minuten im Wasser gewesen sein, bis er gerettet wurde. „Nach ersten Berichten klammerte er sich an die Buhnen, bis Hilfe kam“, so Sprecherin Claudia Tupeit in Neubrandenburg.

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den vergangenen Tagen bildete sich an der Wasserkante eine dicke Eisschicht an der Ostsee. Begünstigt wird diese dicke Eisschicht durch den teils starken Ostwind der vergangenen Tage und die tiefen Temperaturen. Zahlreiche vorbeilaufende Spaziergänger nehmen dies oft zum Anlass, dort hinauf zu klettern um Fotos zu machen.

Durch den starken Ostwind der vergangenen Tage türmt sich das Eis sehr hoch. Quelle: Tilo Wallrodt

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald warnt indes eindringlich vor dem Betreten der Eisflächen – egal ob Binnengewässer oder die ersten Meter in der Ostsee. „Das hätte in Kölpinsee auch viel schlimmer ausgehen können. Es war kurz vor knapp“, so Landkreissprecher Achim Froitzheim.

Erst Mitte Januar sind zwei Kinder in einem Binnensee in Trantow bei Loitz eingebrochen. Nur durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr, konnten sie gerettet werden.

Von Hannes Ewert