Peenemünde

Auch in diesem Jahr kamen wieder Jugendliche aus aller Welt nach Peenemünde, um am jährlichen Summercamp des Historisch-Technischen Museums teilzunehmen. Sieben junge Männer und Frauen aus Mexiko, Honduras, Somalia und Deutschland kamen in den Inselnorden, um die Geschichte wieder erlebbar zu machen. In der Denkmallandschaft Peenemünde haben die Jugendlichen denkmalpflegerisch an der ehemaligen Splitterschutzröhre gearbeitet.

Schon bei Errichtung der Peenemünder Versuchsanstalten ab 1936 hatte man die Luftgefährdung in einem zukünftigen Krieg erkannt, trotzdem spielte der Luftschutz vor dem Krieg nur eine untergeordnete Rolle. So gab es bis 1943 im Werk Ost vier Luftschutzbunker, in denen aber nur die Personen Zuflucht finden konnten, die im Werk arbeiteten und wohnten. Im Werk West gab es für das gesamte Personal nur acht Luftschutzräume. Zusätzlich wurden an vielen verschiedenen Stellen einfache Luftschutzräume unterschiedlicher Typen aus Betonröhren ohne Stahlbewährung hergestellt. Bedingt durch den hohen Grundwasserspiegel konnten diese Splitterschutzbauten nicht unterirdisch angelegt werden.

Die Röhren hatten eine Länge von bis zu 10 Metern und einen Durchmesser von etwa 1,50 m. Die Wandstärke betrug 30 Zentimeter. Innen war der Luftschutzraum mit einer durchgehenden Holzbank ausgestattet. Diese Röhren besaßen an einer oder an beiden Seiten rechtwinklige Eingänge ohne Türen und waren mit einer dunklen Erdschicht abgedeckt. Allein im Bereich des Arbeiterlagers Karlshagen können insgesamt 37 ähnliche Splitterschutzbauten dokumentiert werden. Mit Händen, Schaufeln und anderem Werkzeug legten sie diesen Bunker wieder frei.

Von OZ