Heringsdorf/Zinnowitz

Auf der Insel Usedom wurden kürzlich 14 junge Männer und Frauen aus Vietnam begrüßt, die in der Region ihre Ausbildung absolvieren wollen. Wie Dehoga-Vorsitzender Krister Hennige auf Nachfrage erklärt, werden die jungen Leute aus Fernost zu Hotelfachangestellten und Köchen ausgebildet. „Jetzt haben wir in allen drei Jahrgängen Azubis aus Vietnam. Insgesamt kommen wir auf 50 Lehrlinge“, sagt er stolz.

Vor mehreren Jahren keimte die Idee auf, junge Leute aus Vietnam zu holen, da es innerhalb des Landes immer schwieriger wurde war, Schulabgänger für einen Beruf in der Gastronomie zu begeistern. Hinzu kam der demografische Wandel. In Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer kam die Kooperation zustande. Krister Hennige und sein Kollege Andreas Quaisner vom Hotel Casa Familia in Zinnowitz reisten nach Vietnam und nahmen Kontakt auf.

Anzeige

Azubis haben gute Chancen auf Arbeitsmarkt

Hennige bezeichnet das Projekt als gelungen. „Es gibt von einigen Vietnamesen schon die ersten Anzeichen, dass sie auf der Insel Usedom bleiben wollen“, sagt er.

Im nächsten Jahr legen die ersten vietnamesischen Azubis ihre Prüfung ab. „Sie haben die gleichen Bedingungen wie alle anderen auch“, so Hennige. Gute Chancen, auf der Insel Usedom einen Job in der Gastronomie zu finden, haben sie allemal. Beinahe jeder Arbeitgeber sucht zur Hochsaison nach Fachkräften.

Einige Tage in Quarantäne verbracht

Die Azubis befinden sich seit Mitte September in Mecklenburg-Vorpommern. „Nach der Ankunft gab es zunächst mehrere medizinische Untersuchungen mit Blick auf die Corona-Pandemie“, so Hennige. So wurde bei den jungen Männern und Frauen zum Beispiel jeden Tag Fieber gemessen. Einige Tage verbrachten die künftigen Lehrlinge in Quarantäne.

„Nach der Ankunft ging es auch darum, ihnen einige Regeln zu erklären – zum Beispiel die Mülltrennung, die es ja in Vietnam nicht in der Form gibt, wie wir sie hier leben“, erklärt Hennige.

Die Azubis werden auf folgende Einrichtungen im Landkreis aufgeteilt: Seetelhotels, Steigenberger Grandhotel und Spa in Heringsdorf, Casa Familia, Hotel Vineta und Kleine Strandburg sowie Hotel Baltic in Zinnowitz, Hudewald-Hotel in Ückeritz und Mercure-Hotel in Greifswald.

Von Hannes Ewert