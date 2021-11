Stolpe

Als Florian Willmann sich im vorigen Jahr entschieden hat, sich mit einem Garten- und Landschaftspflegebetrieb selbstständig zu machen, steckte er wie die allermeisten Menschen tief in der Corona-Krise fest. „Wie wird das werden?“, hat der 31-Jährige damals hin- und herüberlegt und sicherheitshalber im Nebenerwerb eine halbe Stelle bei der Kirche angetreten.

In diesem Jahr hat der junge Mann aus Stolpe dann doch Nägel mit Köpfen gemacht und „Willmann’s Grün“ im Haupterwerb angemeldet. Und er hat diesen Schritt nicht bereut. Im Gegenteil, das Auftragsbuch ist gut gefüllt. Selten muss er weit über Land fahren. Die meisten Anfragen kommen aus dem Usedomer Raum, ist er froh. Seit ein paar Monaten hat er sogar einen Angestellten.

Florian Willmann beim Entladen der gerade auf der Baustelle angekommenen Fracht

Robinie Lieblingsbaum des Unternehmers

Eine frisch gepflanzte Kastanie

Der Jungunternehmer hat seinen Beruf als Garten- und Landschaftsbauer bei Burkhard Hilsch in Ückeritz erlernt, 2017 konnte er seinen Meister machen. Von Anfang an hat Florian Willmann mit umliegenden Schulen zusammengearbeitet und ihnen Praktikumsplätze angeboten. „Wenn ich merke, dass jemand echtes Interesse an dieser Arbeit hat, würde ich ihm oder ihr auch einen Ausbildungsplatz anbieten“, sagt Willmann, als wir ihn in Stolpe auf dem Gelände einer neu entstehenden Ferienhausanlage beim Entladen von Bäumen antreffen.

Die zum Teil hochwertigen, wie Willmann sagt, stolzen Kastanien, Eichen, Hainbuchen, Weiden und Traubenkirschen haben einen langen Weg aus der Nähe von Hamburg hinter sich. Der Fahrer des Lastwagens war seit Stunden unterwegs und von den vielen Baustellen und engen, winkligen Straßen auf der Insel ein wenig genervt.

Bevor die wertvolle Fracht in den Boden gelassen wird, beschneidet der Stolper fachgerecht die Kronen. Sein Lieblingsbaum, sagt er, sei aber die Robinie, auch Scheinakazie oder Silberregen genannt. Ihn fasziniere daran besonders die interessante Rinde. Die Robinien stammten aus Nordamerika und werden seit über 400 Jahren in Parks und Gärten gepflanzt.

Folgeaufträge schon abgeschlossen

Der Gartenprofi kann sich keine schönere Arbeit vorstellen. Er liebe die Abwechslung und dass er immer an der frischen Luft sein und, wenn es gewünscht werde, auch Tipps bei der Gartengestaltung geben könne. Die Natur bedeute ihm alles.

Willmann hat auf dem Gelände der am Dorfrand von Stolpe entstehenden Ferienanlage „Inseldomizil Usedom“ noch bis zum nächsten Frühjahr gut zu tun und für drei der Häuser bereits einen Folgeauftrag für die Grünflächenpflege. Wenn die Herbststürme sich mehren, sieht der Unternehmer zusätzliche Arbeit auf seinen kleinen Betrieb zukommen. Durch die jahrelange Trockenheit hänge viel Totholz in den Bäumen, das abzubrechen drohe.

Von Ingrid Nadler