Usedom: Junger Mann verletzt Frau (61) bei Handtaschenraub

Ahlbeck

Bereits am Sonntag kam es in der Straße „Alter Sportplatz“ in Ahlbeck im Bereich vor der Kita zu einem versuchten Handtaschenraub sowie einer gefährlichen Körperverletzung. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hat ein bislang unbekannter Mann eine 61-jährige deutsche Frau zunächst von hinten zu Boden gerissen. Anschließend schlug und trat der Täter mehrfach auf die Geschädigte ein. In den Besitz der Handtasche kam er jedoch nicht.

Mehrere Zeugen, die sich in der Nähe befanden und den Vorfall bemerkten, machten auf sich aufmerksam. Ein Zeuge, ein 55-jähriger deutscher Mann, ging auf den Täter zu und schrie ihn an, woraufhin dieser vom Opfer abließ und zu Fuß in Richtung Swinemünder Chaussee flüchtete.

Mehrere Kräfte des Polizeireviers Heringsdorf mit Unterstützung einer Streife des Bundespolizeireviers Ahlbeck fahndeten im Nahbereich nach dem flüchtigen Mann, jedoch ohne Erfolg.

Die Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften versorgt. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes sowie gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz. Die Frau beschreibt den Täter wie folgt: 14 bis 16 Jahre alt, ca. 1,75 cm groß, schlank, dunkle Haare mit Pony, dunkle Jacke, dunkle Hose und er soll polnisch gesprochen haben. Die Tat ereignete sich gegen 13.15 Uhr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Zeugen werden gebeten sich unter 038378/279224 zu melden.

Von OZ