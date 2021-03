Heringsdorf

Mit Sonnenbrille, schwarzem Hemd, roter Krawatte und Gitarre sitzt er zwischen einem Blumenmeer und fängt an zu singen: „Mit Liebe und mit Leidenschaft wird das Leben schön gemacht. In Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin werde ich um die Häuser ziehen und schau mir gute Läden an, die ich nur hier finden kann“.

„Depeche Mode“ in der Blumenwerkstatt Kühn im Einkaufszentrum Seepark Bansin: Arno Zillmer outet sich als Fan der Band und erzählt vom Blumenhandwerk, von einem kreativen Typen, der von Berlin nach Usedom gekommen ist und von der Frage nach der Rose, die in Bansin eine Antwort findet.

Ein Zwei-Minuten-Stück, das Hoffnung machen soll in der Corona-Krise, wo gerade Kleinbetriebe um die Existenz bangen. Zillmer beschreibt das Videoprojekt als „Wiederbelebung regionaler Läden in den Kaiserbädern auf der Insel Usedom.“

Fünf Kurzfilme auf Youtube

Unter „Hest Du dat all hürt?“ sind bereits fünf Kurzfilme entstanden, die auf Youtube und Social Media zu finden sind und für etwas Ablenkung in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit sorgen sollen.

„Einheimische Läden sollen entdeckt werden. Es geht um Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung“, sagt Mandy Knuth. Die selbstständige Fotografin aus Heringsdorf und der freischaffende Musiker stecken hinter dem Projekt. Auch sie sitzen wie die vielen kleinen Ladeninhaber im selben Boot und derzeit auf dem Trockenen.

Geburtsstunde bei Eierlikör im Treppenhaus

Entstanden ist die Idee von den beiden übrigens im gemeinsamen Treppenhaus, beim Eierlikör nach der letzten abendlichen Hunderunde. Und dabei verbinden viele Deutsche noch immer den Eierlikör mit Nachmittagen an der Kaffeetafel bei den Großeltern.

Der Musiker Arno Zillmer stammt ursprünglich aus Zinnowitz, hat sich aber sein Musikleben in den letzten 20 Jahren maßgeblich in Stralsund, dann in Berlin aufgebaut. Mit seiner deutsch-sprachigen Rockmusik ist er deutschlandweit auf Konzertreisen unterwegs, war Special-Guest bei Udo Lindenberg und Nena. Heute arbeitet er mit namhaften Künstlern und Künstlerinnen, wie Angelika Mann, Dirk Zöllner oder dem Liedermacher Bastian Bandt zusammen.

Stoffe als „Zuhörer“, den Betreiber einer Buchhandlung zu besingen oder zwischen Spielzeug gute Mugge zu machen, dürfte auch für den Musiker eine Premiere gewesen sein.

Mit Liebe und Leidenschaft führte seine Kaiserbädertour bislang durch den Stoffladen „Steinblau“ in Bansin, das Schnökerparadies „Inselliebe“ in Ahlbeck, dem Gorki-Buchladen in Heringsdorf, Usedoms Schreib- und Spielwarenladen in Ahlbeck sowie der Blumenwerkstatt in Bansin von Christian Kühn.

„Ich finde die Idee großartig. Das ist ein wunderbares Zeichen für Gemeinschaftsgefühl“, sagt Ronny Lange, der mit seiner Sandra 2019 die „Inselliebe“ in Ahlbeck eröffnet hat – „einem Schlaraffenland für die schönen Dinge“, wie es Arno Zillmer beschreibt. „Über so einen Kanal präsentiert zu werden, ist eine andere, angenehme Form und schöne Sache“, sagt Christian Kühn von der Blumenwerkstatt. Er könnte sich vorstellen, das Projekt fortzuführen. „Wenn es mal wieder möglich ist, kann man in den Geschäften auch Livemusik bieten.“

Singen beim Fleischer und der Tierärztin

In Bearbeitung sind noch die Strandkorbfabrik in Heringsdorf und Meutzner-Optik in Ahlbeck. Die Fleischerei der Kaiserbäder oder eine Tierärztin aus Heringsdorf dürften auch noch Besuch von dem singenden Mann bekommen, der 2018 der Liebe wegen zur Insel zurückgekehrt ist.

„Wenn die Menschen wieder auf die Insel Usedom kommen dürfen, möchten wir sie dazu einladen, das lange Online-Leben zu verlassen, hier vor Ort raus an die frische Luft zu gehen und sich quasi alle Dinge, die sie zum schönen Leben im Urlaub auf Usedom benötigen, in den kleinen, besonderen Läden zu kaufen“, so Zillmers Botschaft.

Kein Wort zur aktuellen Misslage

Touristische Reisen sind in MV wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich. Eine Öffnungsperspektive für den Tourismus fehlt noch immer. Keine Gäste, kaum Kunden.

Und dennoch vermeiden es beide in den kurzen Clips, die aktuelle Misslage nur einmal zu erwähnen. „Es geht um die gemeinsame positive Energie, um Lebenszeichen und die Einladung zur persönlichen Begegnung, wenn sie wieder möglich ist“, sagt Mandy Knuth, die seit 20 Jahren selbstständige Fotografin ist und zusammen mit ihrer Unternehmenspartnerin Fany Fazii aus Tübingen die „Fotogräfinnen“ ins Leben gerufen hat.

Mandy Knuth und Arno Zillmer sind zwischen Juni und August gemeinsam zu erleben bei den Live-Präsentationen „Bilder im Meer“ auf der großen LED-Wand an der Seebrücke Heringsdorf. Sie stellt eigene Bilder aus, er begleitet sie musikalisch.

Welches kleine und besondere Unternehmen sich selbst von den beiden präsentiert sehen möchte, wendet sich einfach über die Social-Media-Kanäle von Mandy Knuth und Arno Zillmer an die beiden. Alle bisherigen und kommenden Videos sind auf Youtube und im Social Media unter dem Hashtag #hestdudatallhürt zu finden.

Von Henrik Nitzsche