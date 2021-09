Heringsdorf

Wo ist die Nebenkostenabrechnung aus dem vergangenen Jahr? Was steht eigentlich in der Hausordnung? Wie ist das in meinem Mietvertrag geregelt? Wo bekomme ich die Unterlagen für das Jobcenter? Fragen, die sich Mieter häufig stellen. Die einen kramen in ihren Papieren, andere greifen zum Hörer und rufen beim Vermieter an. Das kostet Zeit und mitunter Nerven, wenn der richtige Ansprechpartner nicht sofort greifbar ist.

Bei der Wohnungsgesellschaft der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf (WOG) will man deshalb ab 2022 neue Wege gehen und die Digitalisierung vorantreiben. „Wir führen eine Mieter-App ein“, sagt Geschäftsführer Mike Speck. Ein Mieterportal, was Wege und Telefonate überflüssig machen soll. „Wir wollen das unseren Mietern kostenlos zur Verfügung stellen. Die App ist in den Stores für Android- und Apple-Geräte geeignet“, so Speck.

Die Handhabung der App „meine wog“ soll möglichst einfach gehalten werden. „Über das Self-Service-Portal loggen sich unsere Mieter ein. Jeder bekommt einen separaten Zugangs-Code, der nur einmal vergeben wird. Damit erfüllen wir alle datenschutzrechtlichen Anforderungen. Dann bekommen sie Zugriff auf alle Formulare. Ob es die Mietbescheinigung ist für das Jobcenter, Mietvertrag oder Betriebskostenabrechnung – alles ist dann über die App abrufbar“, betont der Ahlbecker.

800 Wohnungen in den Kaiserbädern

Um die 800 Wohnungen betreut die kommunale Wohnungsgesellschaft gegenwärtig in den Kaiserbädern. Das sind um die 2000 Mieter, darunter etwa fünf Prozent aus Polen. Für die Finanzierung der App entscheidend – denn die Wohnungsgesellschaft hat die knapp 43 000 Euro aus der Covid-19-Sondercall-Förderung für deutsch-polnische Projekte bekommen. Deshalb wird die App auch in polnischer Sprache angeboten.

Ziel sei es, dass alle Mieter auf die App zugreifen. „Anhand der Altersstruktur unserer Mieter gehe ich aber davon aus, dass wir bei 20 bis 30 Prozent liegen. Es ist ein Angebot, um Vermieter-Mieter-Angelegenheiten künftig einfacher zu regeln“, so Speck. Zur besseren Kommunikation, der Verringerung des Telefonaufkommens habe die App noch einen großen Vorteil. „Wir können bei Schadens- und Reparaturmeldungen noch besser reagieren. Bevor uns der Mieter am Telefon erklärt, was kaputt ist, kann er uns dann ein Foto und kurzen Text schicken. Wir können den Auftrag an die Firma auslösen und halten den Mieter über den Auftragsstatus auf dem Laufenden.“

Die bisherigen Kommunikationskanäle sollen dabei nicht ersetzt, sondern das Service-Angebot ausgebaut werden. Facebook, Telefon, Fax, Internet – all das bleibt. Die Mieter sollen auch weiter über Aushänge informiert werden. Beispielsweise, wann der Schornsteinfeger kommt oder der Aufzug gewartet wird. Wer die App nutzt, der soll in so einem Fall per Push-Nachricht informiert werden. „Unsere Mieter können alles online erledigen. Das heißt natürlich nicht, dass der persönliche Kontakt nicht mehr gewünscht ist“, so der Geschäftsführer.

Keine kommerzielle Nutzung

Die App diene übrigens nur als Informations- und Kommunikationsplattform. „Sie wird nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt. Da wird es keine Vermarktung unserer Wohnungen geben. Damit wollen wir den Mieter nicht belästigen.“ Gegenwärtig sind Mitarbeiter des Vermieters dabei, alle Papiere – vor allem ältere Mietverträge – zu digitalisieren, damit die App ab 2022 reibungslos starten kann.

Vorpommernweit dürfte die Gesellschaft mit dem digitalen Angebot für Mieter eine Vorreiterrolle einnehmen. Bei der Wolgaster Wohnungsgenossenschaft (WGW) gibt es das bislang noch nicht. „Wir bevorzugen den persönlichen Kontakt zu den Mietern“, sagt WGW-Geschäftsführer Ralf Pens. Er sieht die Einführung einer Mieter-App schwierig, weil viele der rund 2300 Mieter – die WGW verwaltet aktuell 1447 Wohnungen – älteren Semesters sind. „Im nächsten Jahr werden wir uns aber damit beschäftigen. Die Digitalisierung bleibt ein Thema“, so Pens.

Von Henrik Nitzsche