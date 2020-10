Karlshagen

Geht es nach der Mehrheit der Gemeindevertreter, dann wird Karlshagen schon bald Vorreiter in Sachen Geothermie-Nutzung. Heizung und Warmwasser könnten mittels Erdwärme erzeugt und damit deutlich billiger werden für eine große Zahl von Einwohnern. Diese Botschaft wurde nicht nur auf einer bereits durchgeführten Einwohnerversammlung, sondern auch auf einem Niedertemperatur-Geothermie Energiegipfel mit Energieminister Christian Pegel ( SPD) vermittelt.

Woher die Karlshagener ihren Optimismus nehmen? In Karlshagen sollte 1989 noch zu DDR-Zeiten die dortige NVA-Dienststelle autark mit Energie versorgt werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Bohrungen, jeweils 1830 Meter tief, vorgenommen. Die alten Bohrlöcher überdauerten die Wende und sind noch vorhanden. Sie sollen nun wieder aktiviert werden.

Anzeige

Geothermie ist die klimafreundliche, lokale Bereitstellung und Nutzung erneuerbarer Energie ohne Schadstoffausstoß. Erdwärme ist ständig verfügbar, unabhängig von Jahreszeit, Tageszeit und Wetter und bietet so eine langfristige Preisstabilität. Ein solches Potenzial muss man nutzen – da ist sich die Mehrheit der Karlshagener Gemeindevertretung einig.

Erholung, Gesundheitswirtschaft und Beherbergung

Investor des gesamten Projektes im Norden der Insel Usedom ist die Immobilienwert Sachsen AG mit Sitz in Radebeul. Das Vorhaben „ Gesundheitspark Peenemünde-Karlshagen“ wird schon an die zehn Jahre diskutiert.

Auf der Fläche der einstigen Fliegerdienststelle an der alten Peenemünder Straße soll der Gesundheitspark auf drei Säulen basieren: Erholung, Gesundheitswirtschaft und Beherbergung. Auf dem Gelände befinden sich auch die Bohrlöcher. Die Nutzung der in der Erde schlummernden Energie für Heizung und Warmwasser in den Wohnungen ist dann praktisch der zweite Schritt.

Wie der Vorstand der Immobilienwert Sachsen AG, Reinhard Biener, erklärt, soll auf dem Gelände des Gesundheitsparks nicht nur ein großes Hotel mit 500 Betten entstehen, für das bereits seit Mitte Dezember die Baugenehmigung vorliegt, sondern eben auch vier Gesundheitshäuser mit verschiedensten Therapiemöglichkeiten, Wellnesss und Spa und eine Seniorenpflege.

Wasser hat heilende Wirkung

Die Lage Karlshagens bietet sich dafür bestens an, ist Biener überzeugt. „Denn Untersuchungen haben ergeben, dass wir hier einen großen Vorteil haben. Wir können nicht nur das Wärme des Wasser nutzen, sondern auch die Sole, also das Wasser selbst. Es ist echtes Heilwassern“, erläutert Biener.

In dem von ihm angedachten Gesundheitspark könnte es dank der Geothermie daher nicht nur Therapieangebote für Wirbelsäulen- und Gelenkserkrankungen, Osteoporose und andere Knochenbeschwerden geben, sondern mittels der Sole (Thermalwasser-Trinkkur) auch Atemwegserkrankungen in einem Gradierwerk therapiert werden.

Dank der vielen Mineralien im Wasser sei es auch gut für Menschen mit Hautproblemen. Das gesunde Ostseeklima und die idyllische Lage Karlshagens zwischen Ostsee und Peenestrom bieten zudem viele weitere Erholungsmöglichkeiten. „Wir können damit eine ganzjährige Mischung aus Urlaubs- und Gesundheitstourismus für das Ostseebad Karlshagen ermöglichen.“

Bergamt befürwortet Nutzung der alten Bohrungen

Das Bergamt Stralsund hat für die Aktivierung der beiden geothermischen Bohrungen grünes Licht gegeben. In MV gibt es zur Erschließung von Erdwärme insgesamt 20 Bohrungen, allesamt aus den 1980er Jahren. An diesen sechs Standorten war die Nutzung für sinnvoll erachtet worden: Waren, Neubrandenburg, Neustadt-Glewe, Stralsund, Karlshagen und Schwerin. Schwerin und Neustadt-Glewe nutzen Erdwärme bereits seit längerem.

Investor Reinhard Biener (l.) und RWE-Berater Michael-Gerd Burow bei der Vorstellung des Geothermieprojektes in Karlshagen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Die Erdwärmelagerstätten, sogenannte Teufen, liegen 1000 bis 3000 Meter tief. Die Wassertemperaturen liegen zwischen 40 und 120 Grad. Für Karlshagen ergaben Messungen 58 Grad, salzhaltiges Thermalwasser. „Unser Vorteil hier ist die gute Kenntnis des Untergrundes durch umfangreiche Bohrtätigkeit und Erkundungsarbeiten im Rahmen der Kohlenwasserstofferkundung in der ehemaligen DDR“, betont auch der stellvertretende Bürgermeister Karlshagens, Daniel Telle. Aus diesem Grund fallen auch die sonst für die Nutzung von Erdwärme hohen Investitionskosten deutlich geringer aus.

RWE spricht von Leuchtturmprojekt

Als Partner hat die Immobilienwert Sachsen AG die RWE Technology International GmbH aus Essen mit ins Boot geholt. Die spricht von einem Leuchtturmprojekt. „Beim Projekt Geothermie Karlshagen handelt es sich um den Bau einer geothermischen Heizzentrale mit einem Wärmenetz, damit der Wärmebedarf der Ortschaft Karlshagen zu mindestens 75 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden kann.

Die Fördertemperatur der Sole beträgt 58 Grad. Um die Vorlauftemperatur von etwa 80 Grad zu erreichen, werden effiziente Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Der Stromeigenbedarf wird fast ausschließlich mit Hilfe von Photovoltaik und Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen gedeckt werden“ erläuterte auf dem Energiegipfel Gerd-Michael Burow als RWE-Berater.

So könnte ein Gradierwerk in Kalrshagen aussehen. Quelle: Repro

Er sprach dabei von zunächst rund zwölf Millionen Euro an Investitionskosten. Davon entfallen 3,85 Millionen auf die Ertüchtigung der beiden geothermischen Bohrungen. Die geothermische Heizzentrale mit einem Gebäude zur Steuerung der Gesamtanlage mit den erforderlichen Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken, Photovoltaikanlagen, Strom- und Wärmespeicher wird mit 4,85 Millionen Euro veranschlagt. Die Errichtung eines komplett neuen Wärmenetzes in Karlshagen und der Anschluss der Wärmeabnehmer über moderne Hausübergabestationen mit knapp drei Millionen Euro.

Gemeinde sieht Mehrwert im Vorhaben

Deutlich wurde allerdings, dass nicht alle Häuser in Karlshagen angeschlossen werden können. Das betrifft insbesondere Einfamilienhäuser und Grund sind die hohen Kosten. Dagegen gibt es seitens der Wohnungsgenossenschaft bereits eine Absichtserklärung, Erdwärme nutzen zu wollen.

„Trotz dieser Einschränkung sehen wir einen deutlichen Mehrwert für die Gemeinde durch das Projekt. Wir werden deshalb versuchen, den jetzt bestehenden Vertrag mit der Wolgaster Wärmeversorgung noch vor Ablauf der Vertragsdauer zu lösen“, betonte Christian Höhn als Mitglied der Gemeindevertretung.

Das größte zu stemmende Problem dürfte der Gesundheitspark selbst sein. Dafür sind 120 Millionen Euro an Investitionskosten avisiert. „Das ist schon eine gigantische Summe. Um das Projekt umzusetzen, wird es darauf ankommen, von der Immobilienwert Sachsen AG weitere große Investoren ins Boot zu holen“, so der Energieminister von MV.

Minister: Geothermie ist förderfähig

Dass die in Karlshagen vorhandene Erdwärme genutzt wird, davon ist Pegel aber überzeugt. Er berichtete, dass beispielsweise Schwerin, die eine Neubohrung durchgeführt haben, sehr gute Erfahrungen mit Geothermie-Nutzung gemacht hat, ebenso Neustadt-Glewe. Zwar müssten, um alles zum Laufen zu bringen, umfangreiche Genehmigungen eingeholt werden, doch die günstigen Preise und die Einsparung von mehreren Tausend Tonnen Kohlendioxid jährlich rechtfertigten den Aufwand.

Der Minister rechnet deshalb auch damit, dass sich etwa Stralsund ebenfalls bemühen werde, alte Bohrungen wieder zu aktivieren. Denn sowohl das Land als auch der Bund haben signalisiert, dass derartige umweltfreundliche Projekte förderfähig sind und Unterstützung verdienen.

Reinhard Biener sieht sich mit seinem Mammutprojekt in Karlshagen daher auf dem richtigen Weg: Neben der Verwendung umweltfreundlicher erneuerbarer Energien können die Heizkosten um mindestens ein Viertel gesenkt werden.

Von Cornelia Meerkatz