Eine Usedomer Geothermie-Unternehmen will bereits vorhandene Bohrungen nutzen und in den kommenden vier Jahren 15 Millionen Euro in ein umweltfreundliches Fernwärmenetz investieren. Das Wasser aus der Sole könnte gleichzeitig auch als Heilwasser genutzt werden. Wie Einwohner und Urlauber davon profitieren sollen.