Wolgast/Koserow

Ein dreibeiniges Kätzchen, Tierarztbesuche und viel Aufregung – doch am Ende gab es doch noch ein Happy End. Was war passiert? Tierfreunde betreiben seit längerer Zeit eine Futterstelle bei Koserow auf der Insel Usedom.

Im dortigen Kiefernhain, einem im Wald gelegenen Grundstück mit Ferienhäusern, wurde auf einem privaten Grundstück eine kleine Futterstelle für insgesamt vier Katzen eingerichtet. Die Tiere, die dort versorgt werden, waren zuvor durch den Tierschutzverein Insel Usedom eingefangen und kastriert worden.

Bein war abgetrennt

Anfang April stellten die Damen, welche sich dort liebevoll um die Katzen kümmern, mit Erschrecken fest, dass ein Tier am hinteren Bein schwer verletzt war. Nach ersten Beobachtungen war der Fuß der Katze durchtrennt und das Tier schleifte die fast abgetrennte untere Beinhälfte noch hinter sich her. Da das Tier sich unter einer auf Steinen aufgestellten Gartenlaube verkroch, waren alle Einfangversuche der Frauen zum Scheitern verurteilt.

Es musste aber etwas geschehen, denn mittlerweile hatte die Katze die untere Hälfte des Beins verloren und das Tier quälte sich mit einem halben Bein beziehungsweise einer großen offenen Wunde. Die Zeit drängte. Glücklicherweise erinnerten sich die Frauen, die die Katzen versorgen, des Wolgaster Katzenschutzvereins. Er wurde mit ins Boot geholt.

Nach sorgfältiger Planung und der Kontaktaufnahme mit allen Beteiligten wurde in Koserow ein Vor-Ort-Termin vereinbart. Auch die Familie aus Thüringen, auf deren Grundstück sich die Katze verkrochen hatte, gab umgehend ihr Einverständnis, dass die Tierschützer dort arbeiten dürfen. Viel List und jede Menge Geduld samt Sitzfleisch waren nötig, um das Tier zunächst an eine Falle zu locken und dann zu sichern und somit vor dem sicheren Tod zu retten.

Viel Geduld vonnöten

„Endlich: Nach drei Tagen ging das Tier letztlich in die Lebendfalle. Die Freude bei allen Beteiligten war riesengroß“, heißt es vom Katzenschutzbund. Umgehend wurde das Tier der versierten Tierärztin Dr. Christine Muschkowitz in Heringsdorf vorgestellt. Auch sie untermauerte den Verdacht, dass es sich bei dieser Verletzung mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Falle gehandelt haben muss, in der die Katze festgeklemmt war. „So sieht definitiv eine Verletzung aus, die durch eine Falle verursacht wurde, ein Verkehrsunfall kann definitiv ausgeschlossen werden“, erklärte Dr. Muschkowitz. Die Tierärztin musste dem Kätzchen leider das komplette Bein amputieren.

Einer in der Nähe wohnhafte Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sind solche Vorfälle nicht unbekannt. Laut ihrer Aussage wurden solche illegalen Fallen in Einzelfällen gegen Marder aufgestellt, die sich an im Wald parkenden Autos zu schaffen machten.

Tier erholt sich im Wolgaster Katzenhaus

Die Vertreter des Wolgaster Katzenschutzvereins sahen letztlich von einer Anzeige bei der Polizei ab. Denn zum einen brachte eine Absuche in der unmittelbaren Nähe der Futterstelle kein Ergebnis. Zum anderen handelt es sich in dem Gebiet ausschließlich um Privatgrundstücke, die nicht betreten werden dürfen.

Die Katze, die auf etwa vier bis sechs Jahre geschätzt wird, hat die OP inzwischen gut überstanden und ist mittlerweile im Wolgaster Katzenhaus auf dem Weg der Besserung.

