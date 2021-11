Usedom: Klamauk gibt es genug, aber die Sandskulpturen müssen weg

Ahlbeck

Für viele Usedomer und kam die Nachricht völlig überraschend, dass zum Jahresende der Pachtvertrag zwischen den Sandskulpturen an der Grenze in Ahlbeck und der Gemeinde Heringsdorf nicht verlängert wird. Die sechs Angestellten stehen nun vor einer ungewissen Zukunft und was auf dem Gelände passieren soll, ist auch noch nicht zu 100 Prozent spruchreif.

Aus für die Sandskulpturenausstellung in Ahlbeck: Das sind die Gründe

Leiter Oliver Hartmann beobachtet am Freitag eine Reihe von Menschen, die an die Grenze kamen, um die Hülle der Ausstellung zu fotografieren. So viele Leute sind normalerweise nie da. Wahrscheinlich wollen sie den Abbau nochmal dokumentieren. Auch sein Handy klingelte mehrmals um ihm wurden Ausweichvarianten für die Ausstellung angeboten. Kann man nur hoffen, dass die Figuren irgendwo auf der Insel wieder geformt werden. Aus meiner Sicht ist dies ein gutes Angebot für Touristen und Einheimische, denn genug Kitsch und Klamauk gibt es rechts und links der B 111 in den Sommermonaten ja schon. Schade eigentlich, dass dort die Pachtverträge mit den Gemeinden nicht auslaufen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Hannes Ewert