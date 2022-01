Insel Usedom/Wolgast

Kitzbühel (Österreich) kennt man von der legendären Streif-Abfahrt, wenn sich die Ski-Athleten die gefährlichste Weltcup-Piste hinunterstürzen. Der exklusive Wintersportort in den Alpen, der regelmäßig die Prominenz anzieht, hat auch eine Verbindung nach Usedom. Die Feuerwehren von Ahlbeck und Kitzbühel pflegen seit 2003 eine Freundschaft. Die hatte Ahlbecks Ehrenmitglied Gerd Kilper begründet. Heute beschränkt sie sich vor allem auf die Jugendfeuerwehren. Kilper ist jedes Jahr in Kitzbühel. „Mit den Jugendlichen sind wir mal die Streif heruntergelaufen. Wir haben zweieinhalb Stunden gebraucht, die Rennfahrer brauchen nur zwei Minuten“, sagt der 70-Jährige.

Frankreich, Österreich, Schweden, Brasilien, Polen, Dänemark oder USA – wenn es um Städtepartnerschaften geht, sind Usedomer Kommunen weltweit unterwegs. Ins Land des guten Essens, des Weins und der „Tour de France“ verschlägt es regelmäßig Vertreter aus der Stadt Usedom, wenn sie im französischen Maurepas ihre Freunde besuchen.

Die meisten Flirts endeten in Schleswig-Holstein

Städte in Schweden (Sölvesborg) und Dänemark (Bornholm) geben regelmäßig die Wolgaster ins Navi ein, wenn sie ihre Partnerreise antreten. Auffällig ist allerdings, dass die meisten Usedomer Kommunen befreundete Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein haben. Mölschow sympathisiert mit Simonsberg, Trassenheide ist eng verbunden mit Schwabstedt und der Wolgaster Ortsteil Buddenhagen mit Rantrum.

Das wohl älteste freundschaftliche Band existiert allerdings zwischen Usedom und Nordrhein-Westfalen, sprich zwischen Heringsdorf und Beckum. „In über 31 Jahren sind tief verwurzelte Freundschaften auch außerhalb der Verwaltungsstrukturen entstanden. Auf Beckumer Seite existiert für die Pflege der Städtepartnerschaften ein eigener Förderverein, welchem über 100 Mitglieder angehören“, so Heringsdorfs Rathaussprecher Krischan Ritter.

Die seit 31 Jahren währende Städtepartnerschaft zwischen Beckum in Nordrhein-Westfalen und der Gemeinde Heringsdorf wurde im vergangenen Jahr an der Ostsee gefeiert. Quelle: Krischan Ritter

Heringsdorf sticht Wurzen aus

Die Beckumer hatten bereits 1988 Kontakt in die DDR aufgenommen. Neben Heringsdorf soll auch Wurzen in Sachsen als Partnerstadt im Gespräch gewesen sein, so Ritter. Im Januar 1990 wurde die Partnerschaft besprochen, einen Monat später waren die Beckumer auf Usedom, um im April den Vertrag zu unterzeichnen. Seitdem herrscht ein reges Miteinander.

Das gilt auch für Wolgast und die schwedische Stadt Sölvesborg, deren Partnerschaft seit 1991 existiert. Und nicht mal die älteste Beziehung in der Werftstadt ist, denn die Wedeler, natürlich auch Schleswig-Holstein, hatten das Papier laut Rathaus bereits im November 1990 unterzeichnet.

Städtepartnerschaften der Kommunen von Usedom und Wolgast Quelle: Benjamin Barz

Freunde in Südamerika

Mit Heringsdorf und Swinemünde gibt es eine deutsch-polnische Kooperation. Darüber hinaus pflegen Usedomer Kommunen zu sieben Städten im Nachbarland freundschaftliche Beziehungen. Für Misdroy und Sopot bahnt sich ein Flirt mit den Kaiserbädern an. Die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ist auch freundschaftlich mit La Celle St.-Cloud (Frankreich), Folgaria (Italien) und Pomerode (Brasilien) verbunden.

Eine Delegation des Unternehmerverbandes Vorpommern mit Präsident Gerold Jürgens (5.v.l.) an der Spitze weilt gerade im brasilianischen Pomerode. Bürgermeister Ercio Kriek (3.v.l) freute sich, dass Hartmut Domke aus Heringsdorf (vorn rechts) Grüße der Gemeinde und von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken überbrachte. Quelle: privat

2003 reiste erstmals eine Wirtschaftsdelegation aus Vorpommern nach Brasilien. Inzwischen gibt es den Verein Pommersche Heimat aus Greifswald, der Kontakt zu Ausgewanderten aufnimmt und Verbindungen nach Brasilien, Polen und ins Baltikum aufgebaut hat. Aktuell befindet sich gerade eine Delegation des Unternehmerverbandes Vorpommern wieder in Pomerode, wo der Wunsch der Heringsdorfer, eine offizielle Städtepartnerschaft zu begründen, große Freude auslöste.

Hartmut Domke aus Heringsdorf (r.) überreicht zusammen mit Gerold Jürgens, Chef des Unternehmerverbandes Vorpommern, an den Oberbürgermeister von Blumenau, Mario Hildebrandt, ein Gastgeschenk der Kaiserbäder. Quelle: privat

Feuerwehr in vielen Fällen der Vermittler

Oftmals sind es gerade die Feuerwehren, die für Beziehungen verantwortlich sind. Die Männer in Uniform haben so Zempin und Klein Nordende – natürlich Schleswig-Holstein – zusammengebracht. „Das ging 1990 von der Initiative der Freiwilligen Feuerwehr Zempin aus. Wie überall in der DDR wurde nach dem Mauerfall Kontakt zum Westen gesucht. Die Zempiner schauten sich im Kreis Pinneberg um und kamen auf Klein Nordende“, sagt Sven Wellnitz vom Südamt.

Wenn die Koserower ihr „Verhältnis“ besuchen, müssen sie nicht ganz so weit fahren. Sie haben in der Lausitz Freunde gefunden. Und zwar in Ströbitz, einem Ortsteil von Cottbus. „Wir leben die Beziehung, vor allem über Wolfgang Fischer, der inzwischen Ehrenbürger unserer Gemeinde ist“, sagt Koserows Bürgermeister Renè König.

Lausitzer haben Straße auf Usedom

Das reicht vom Austausch der Feuerwehren, Duellen der Tischtennisspieler und der Einladung an die Usedomer Skater, eine Halle in Cottbus nutzen zu dürfen. Mit der Brandenburgisch Technischen Universität Cottbus gab es in der Vergangenheit schon mehrere gemeinsame Projekte. Mehrere Dutzend Koserower wohnen mittlerweile in der Ströbitzer Straße. Im Gegenzug sollte es in Cottbus vor Jahren einen „Koserower Kreisel“ geben, der aber am Veto der Stadtverwaltung gescheitert war.

Die Cottbuser Band „Jazzhamsters“ gastiert seit Jahren regelmäßig im Sommer auf Usedom. Koserow ist dabei für sie ein besonderes Plätzchen, denn dort gibt es sogar eine Straße, die nach einem Cottbuser Stadtteil benannt ist. Quelle: Meerkatz Cornelia

Während die Koserower mit dem Auto knapp vier Stunden brauchen, um ihren Partnern nah zu sein, müssen die Peenemünder 13 Stunden fliegen. Die Gemeinde im Inselnorden ist mit Huntsville im US-Bundesstaat Alabama verbunden. Bereits im November 1997 wurde zwischen dem damaligen Landkreis Ostvorpommern, der Gemeinde Peenemünde und Huntsville ein Partnerschaftsvertrag geschlossen. 2000 und 2002 waren die Amerikaner auf Usedom. Inzwischen sind die Aktivitäten aber leider fast eingeschlafen.

In Lassan haben sie erst Fahrt aufgenommen. Seit Juli 2018 existiert das Verhältnis zur polnischen Gemeinde Marianowo (Woiwodschaft Westvorpommern). Der Kontakt war durch eine Zusammenarbeit der Kirchengemeinden entstanden. „Das ist eine sehr lebendige Partnerschaft. Leider hat uns Corona ausgebremst. Wir hoffen, dass wir auf wirtschaftlicher Ebene was machen können. Zu unserem Hafenfest hatten wir viele Handwerker aus Marianowo zu Besuch. Da ist eine Zusammenarbeit möglich“, sagt Lassans Stadtoberhaupt Fred Gransow.

Von Henrik Nitzsche