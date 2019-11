Hier wird die Koserower Seebrücke in ihre Einzelteile zerlegt

Bei der 20. Auflage des Usedomer Inselpokals zeigten Restaurant- und Hotelfachleute und Köche, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Am Montagabend traten sie gegeneinander an. Koch-Azubi Linda Lotz vom Forsthaus Damerow holte den Inselpokal das zweite Mal in Folge.