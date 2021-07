Heringsdorf

Für zwei Tage trafen sich 17 Frauen und ein Mann von der Frauenselbsthilfe Krebs (FSH), Landesverband Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig Holstein e.V., in Heringsdorf. Eingeladen wurden sie von der FSH-Landesvorsitzenden Sabine Kirton, die in Heringsdorf zu Hause ist. Das Treffen hat eine gewisse Tradition. Einmal im Jahr kommen die Mitglieder des Landesverbandes zusammen, um gemeinsam zu wandern und die Gemeinschaft zu pflegen.

Am vergangenen Donnerstag waren die Teilnehmer auf dem Baumwipfelpfad oberhalb des Heringsdorfer Bahnhofes. Im Anschluss an die insgesamt sechs Kilometer lange Wanderung inklusive Turmbegehung wurde die Gruppe vom Küchenteam des Baumwipfelpfades bewirtet. Sabine Kirton lobte das Engagement und die Freundlichkeit der dortigen Mitarbeiter.

Wanderung vom Hotel Residenz in Neuhof zum Mümmelkensee

So waren auch die Gäste voll des Lobes für die neue Besucherattraktion. Am Freitag stand dann eine längere Wanderung an, die vom Hotel Residenz in Neuhof zum Kleinen Krebssee und weiter zum Mümmelkensee führte. Trotz mancherorts fehlender Wegweisung fand die fröhliche Truppe ihren Weg, GPS sei Dank.

Insgesamt 14 Kilometer kamen so noch einmal obendrauf, sodass die Teilnehmer über 20 Kilometer oder mehr als 26 000 Schritte miteinander gewandert sind. Dafür erhielten alle einen funkelnagelneuen Wanderpass, den Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) überreichte.

Die Verwaltungsleiterin wollte eigentlich im vergangenen Jahr schon mitwandern, doch „dann kam die Pandemie“, wie sie bedauerte. Auf jeden Fall hat sie sich den Termin für die nächstjährige Wanderung, die am letzten Mai-Wochenende mit Geocaching stattfinden wird, eingetragen. An die diesjährigen Teilnehmer gewandt sagte sie: „Sie haben keinen leichten Weg hinter sich.“ Umso schöner sei es, dass sie sich „zusammentun“, um gemeinsam zu wandern und zu unterstützen.

Größte und älteste Krebs-Selbsthilfeorganisationen Deutschlands

Die Frauenselbsthilfe Krebs ist eine der größten und ältesten Krebs-Selbsthilfeorganisationen Deutschlands. Neben dem dichten Netz an regionalen Gruppen bietet die FSH die Möglichkeit, sich online auszutauschen oder sich am Telefon beraten zu lassen. Allgemein verständliche Ratgeber werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus gibt es ein Netzwerk für junge Menschen mit Krebs mit einer Online-Selbsthilfegruppe und ein Netzwerk für Männer mit Brustkrebs.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 23 Gruppen, unter anderem in Anklam, Demmin, Ferdinandshof, Greifswald, Stralsund, Strasburg, Ueckermünde und Wolgast-Insel Usedom, dazu die Prostata-Gruppe Wolgast-Greifswald. Gegründet wurde der Landesverband 1991 von Beate Witt aus Schwerinsburg bei Anklam. Dementsprechend soll das Jubiläum noch in diesem Jahr gefeiert werden.

Die Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfe Krebs (FSH), Sabine Kirton, überreichte mit Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken den neuen Wanderpass des FSH-Landesverbandes an die Teilnehmerinnen des Wandertreffens auf Usedom. Quelle: Dietmar Pühler

Sabine Kirton ist seit 2010 Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfe Krebs. Sie schätzt, dass sie „garantiert auf 15 Stunden pro Woche“ an ehrenamtlichem Engagement kommt. Neben Beratungen sind es auch verbandsinterne Arbeiten, wie die Entwicklung von Leitlinien, die sie stark einbinden. Oder die Vorbereitung der Wanderung. Dafür bekam sie große Anerkennung aus der Runde.

Annett Gülzow von der Gruppe Rostock Junge Frauen etwa sagte an Bürgermeisterin Marisken gerichtet: „Ich bin seit acht Jahren betroffen und Sabine sehr dankbar und muss Ihnen sagen, wen Sie Tolles hier im Ort haben.“ Jutta Fritzsch von der Gruppe Stralsund fügte an: „Du wirst nie abgewiesen von Sabine. Wenn wir auch wie Hühner sind, die Glucke holt uns schon.“ Auch Laura Isabelle Marisken fand lobende Worte für die Kreis- und Landesvorsitzende: „Ich habe schon durchs Telefon gemerkt, wie sehr Sie für die Sache brennen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die FSH-Gruppe Wolgast-Insel Usedom bietet jeden 2. Dienstag im Monat ein Gruppentreffen an. Dieses findet von 14.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Ückeritzer Haus des Gastes (Bäderstr. 5) statt. Eine Kontaktaufnahme ist auch per Mail an s.kirton@frauenselbsthilfe.de möglich. Weitere Infos sind zu finden unter: www.frauenselbsthilfe.de

Von Dietmar Pühler