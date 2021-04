Zinnowitz/Bansin

Theaterfreunde im Nordosten kennen Birgit Lenz von den Bühnen der Region. Die 53-Jährige ist im Frechen Küstenkabarett zu Hause, hat vielen Inszenierungen der Vorpommerschen Landesbühne das besondere Etwas verliehen und fühlt sich mittlerweile auch im Regiesessel pudelwohl. Zudem verbinden sich mit der sympathischen Künstlerin die allzeit umjubelten Usedomer Hafen- und Wolgaster Schlossinselfestspiele, bei denen sie für überaus unterhaltsame Stücke sorgte.

Jetzt wagt sie eine kurze Stippvisite in das zumindest teilweise andere Metier, die TV-Produktion. In einem der neuen Usedom-Krimis fürs Fernsehen hat sie eine kleine Rolle als Immobilienhändlerin übernommen und konnte dabei im Dialog mit Hauptdarstellerin Katrin Sass sogar eine frühere, fast vergessene Zusammenarbeit der beiden Profis wieder in Erinnerung rufen.

Lenz trifft auf Sass nach 32 Jahren

„Es muss 1989 in Leipzig gewesen sein, als wir uns in einer Inszenierung von ‚Der Kaufmann von Venedig‘ im Job begegneten“, blickt die heutige Wolgasterin zurück. Birgit Lenz war seinerzeit Schauspielstudentin, die Sass (damals ahnte natürlich noch kaum jemand, welche große Fernseh- und Kinokarriere sie mal hinlegen würde) hatte eine Hauptrolle übernommen. „Wir waren Kolleginnen, und so begegneten wir uns auch auf der Bühne, ganz normal halt“, meint Lenz.

Knapp 32 Jahre später wiederholt sich das nun vor einem umgebauten Souvenirlädchen an der Zinnowitzer Seebrücke. Wobei die erfahrene Bühnenschauspielerin durchaus auch schon vor den Kameras Filmluft geschnuppert hat. Immerhin war sie vor einiger Zeit auch in einer „Pfarrer Braun“-Episode bei einer Familienszene auf dem Friedhof von Lassan zu erleben. Und fürs Bernsteinbad Koserow hat sie, gemeinsam mit ihrem Kollegen Heiko Gülland, einen Werbefilm abgedreht.

Die nun aktuelle Besetzung als Immobilienhändlerin erhielt sie durch Empfehlung von Ex-Theater-Intendant Wolfgang Bordel. Er war von der Trassenheiderin Catharina Schwarze, die sich seit vielen Jahren aus Spaß am Metier und ab sofort sogar als selbstständige Agentin für Film- und TV-Produktionen auf Usedom und im Land betätigt, angefragt worden, ob aus seinem Umkreis jemand für diese Rolle in Betracht käme.

Nur einen Satz: Er war ein Arschloch

Auf ähnlichem Wege sind übrigens bereits durch ihre Vermittlung schon zahlreiche Eleven der Theaterakademie und Mimen der Anklamer Landesbühne ins Fernsehen und speziell in die Usedom-Krimi-Reihe gelangt. Torsten Schemmel etwa als Küchenhilfe Fiete Schulze im Restaurant „Pott un Pann“. Er hatte nur den äußerst bemerkenswerten Satz „Er war ein Arschloch“ durch die Zähne zu zischen. Gedreht wurde diese Szene übrigens für den Film „Das Geisterschiff“, der 2018 seine Erstausstrahlung erlebte.

Fabian Bauer, Eleve an der Theaterakademie Vorpommern, mimte für einen neuen Usedom-Krimi einen Polizisten auf Streife. Quelle: C. WINTER

Trotz mancher Kritik an den Usedom-Krimis wegen ihrer Düsternis, bedrückenden Musik, scheinbarer Zurückgebliebenheit der Region und nahezu durchweg konstruiert wirkenden Storys sind die Einschaltquoten unvermindert hoch.

Ausschlaggebend dafür ist wohl, dass aufmerksame Zuschauer immer wieder Orte ihrer geliebten Sonneninsel und Gesichter von Menschen aus der Region darin entdecken: zum Beispiel Elisabeth Bühl, die sich in einem Waxingstudio einer schmerzhaften Tortur unterzieht (in „Schmerzgrenze“ von 2019); Paola Brandenburg und Heiko Rölz (bekannt aus „Vineta“-Produktionen) als Paar auf der Promenade sowie Fabian Bauer als Strandbummler und Streife gehender Polizist.

Häufig liegen zwischen der Agenturanfrage und dem Auftritt am Set nur wenige Dutzend Stunden. Film und Fernsehen sind eben heutzutage ein besonders schnelllebiges Geschäft, das nicht zuletzt engen Zeit- und finanziellen Zwängen unterliegt.

Haare auf Kinnlänge abgeschnitten

Zurück zum gerade abgedrehten Streifen „Der lange Abschied“, der im Herbst als einer von zwei artverwandten, neuen Usedom-Kriminalfilmen seine Sendezeit erhalten soll. Auch für Birgit Lenz ging das Engagement im Intercity-Tempo über die Bühne. Zwischen Textprobe auf dem Handy, der der Regisseur zustimmte, den Terminen in der Maske und bei der Kostümprobe in einem Bansiner Hotel sowie dem eigentlichen Dreh lagen grade mal zwei, drei Tage Mitte März.

„Weil die Maske von meinen Fotos wegen der Frisur nicht so sonderlich begeistert war, ließ ich mir dann kurzerhand auf Empfehlung der Expertinnen die Haare auf Kinnlänge abschneiden, so kurz hatte ich sie noch nie.“ Dabei muss sie noch immer lachen, aber warum nicht mal was Neues wagen? Für eine Schauspielerin ihres Kalibers keine Frage!

Besonderen Spaß habe ihr bereitet, dass selbst eine Kleindarstellerin wie sie von vielen Leuten einer aufmerksamen Crew am Set geradezu liebevoll und bis hin zum Catering verwöhnt wurde. Und das, obwohl Insider wissen, dass beim Dreh oftmals ein geradezu scharfer Wind weht. Lenz hat indes Erfahrungen positiver Natur sammeln können.

„Es sind da unglaublich viele Leute am Start, alle kümmern sich, wissen um ihre spezielle Aufgabe, die sie zielgerichtet angehen. Und das Team funktioniert, das ist beeindruckend“, sagt Lenz. Für sie sei einmal mehr klar geworden, dass Theaterbühne und TV-Film-Set eben doch unterschiedliche Seiten einer großen Schauspielerwelt verkörpern.

Kartei mit 800 Filmenthusiasten

Parallel zu diesem Abstecher in das Metier der Fernsehkrimis schließt die Wolgasterin aktuell das Drehbuch für ein neues, eigenes Sommerstück ab. Da stecken zweieinhalb Monate harte Arbeit drin und die Erkenntnis, „dass ich Regisseuren wie Wolfgang Bordel mit größter Hochachtung begegne, die immer wieder neue Geschichten für die Bühne aufschreiben und in Szene setzen.“

Erschwerend kommt freilich hinzu, dass unter den Pandemieeinschränkungen wohl nicht damit zu rechnen ist, dass „Sonnenallee“ nach dem Ausfall von 2020 nun im bevorstehenden Sommer zur Aufführung kommen kann. Dennoch ist damit die Vorarbeit geleistet, wurde in Anlehnung an bereits Gezeigtes wieder launige Musik ausgewählt. Gute Voraussetzungen, dass in absehbarer Zeit wieder Theater open air gespielt werden kann. Birgit Lenz jedenfalls freut sich darauf.

Was nicht ausschließt, dass sie bis dahin auch noch mal ins Filmmetier wechselt. In Catharina Schwarzes Kartei wartet sie gemeinsam mit rund 800 weiteren Filmenthusiasten auf einen Einsatz als Schauspielerin, Kleindarsteller oder Komparse. Nach den nun abgedrehten Usedom-Krimis Nummer 15 und 16 darf auch die Agentin erst mal kräftig durchatmen, sich sortieren und auf weitere Aufgaben durch die Landesfilmfördergesellschaft und private Produktionsfirmen hoffen. Ihr Name hat im Metier inzwischen einen ausgezeichneten Ruf.

Schon im Herbst 2021/Winter 2022 sollen die Insel-Krimis 17 und 18 im Nordosten aufgenommen werden. Gut möglich, dass auch dann wieder Mimen der Landesbühne und der Zinnowitzer Theaterakademie mit von der Partie sind. Die Filmregisseure wissen ihre Wandelbarkeit und ihr Improvisationsvermögen sehr zu schätzen.

Von Steffen Adler