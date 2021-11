Usedom-Krimi: Das sind die beliebtesten Drehorte auf der Insel

Insel Usedom

Ein Kind wird entführt, ein Reetdachhaus brennt und an der deutsch-polnischen Grenze explodiert ein Wohnmobil – reichlich Drama und Action gibt es in den drei neuen Folgen der Reihe „Usedom-Krimi“ im Ersten. Den Anfang macht am 4. November (jeweils 20.15 Uhr) die Episode „Entführt“, eine Woche später (11.11.) läuft „Ungebetene Gäste“ und zum Abschluss der Usedom-Krimi-Wochen heißt es am 18. November „Der lange Abschied“.

Hauptakteure vor der Kamera sind wieder Katrin Sass als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow, Staatsanwalt Brunner, den Max Hopp verkörpert und die beiden Kommissare, gespielt von Rikke Lylloff und Till Firit.

In der zweiten Folge („Ungebetene Gäste“) wird ein Kapitel geschlossen, das ein Muss für den Usedom-Krimi war. Hier fing alles vor sieben Jahren an. In dem roten Reetdachhaus in Morgenitz. „Mörderhus“ hieß die erste Episode. Seitdem gingen Schauspieler und Regisseure in dem Haus ein und aus, das in Wirklichkeit das Atelier der Keramikkünstlerin Astrid Dannegger beherbergt.

Das „Mörderhus“ brennt

Und nun passiert die Katastrophe. Das „Mörderhus“ brennt. Natürlich nur im Film. Der Gastgeberin war es zuletzt zu viel geworden, über Tage mit einer 40-köpfigen Drehcrew auf dem Grundstück. Deshalb hatte sie den Wunsch geäußert, hier nicht mehr für den Usedom-Krimi zu drehen. Also musste die Location aus der Reihe verschwinden. Katrin Sass sei das emotional sehr nah gegangen. „Das Mörderhus war auch ein Stück Filmheimat auf Usedom“, sagt sie im Interview.

Für Kenner der Usedom-Krimis wird dieses Motiv künftig wegfallen, dafür gibt es in den drei neuen Folgen reichlich Lokalkolorit mit vielen bekannten Orten, aber auch neuen Schauplätzen. Denn viele Zuschauer fragen sich immer wieder, wie viel Usedom steckt eigentlich in den Usedom-Krimis?

Eine der zentralen Szenen zu Beginn der Folge „Entführt“ wurde am Strand von Ahlbeck aufgenommen. Im Hintergrund ist die Seebrücke gut zu erkennen. Als Kita, an der der Kinderwagen gestohlen wird, diente der Kunstpavillon am Rosengarten in Heringsdorf. Weitere Szenen entstanden an der Strandpromenade von Heringsdorf. Einen der letzten „Auftritte“ hat das Mörderhus, das Zuhause von Ex-Staatsanwältin Karin Lossow. Neu ist das Haus Witt, in das Rainer mit seinen Kindern und seiner Lebensgefährtin Katharina einzieht. Dieses Motiv steht in Hohendorf bei Wolgast.

Markantes Holzhaus auf dem Teufelsberg

Das Hauptmotiv in „Ungebetene Gäste“ ist ein Anwesen in Grüssow. Realisiert wurden die Szenen im Kranichhof in Grüssow nahe des Achterwassers. Im Krankenhaus lernt Karin Lossow Saskia Bernard kennen. „Die Gespräche der beiden im Park des Krankenhauses wurden zwischen dem Hotel Kaiserhof und dem Usedomer Kunstverein an der Promenade von Heringsdorf gedreht“, sagt Bettina Melzer, Geschäftsführerin von NIC Communication & Consulting.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachdem das „Mörderhus“ abgebrannt ist, bezieht Ellen eine neue Wohnung in einem Ferienhaus an der Küste. Das markante Holzhaus steht auf dem Teufelsberg in Stubbenfelde bei Loddin. Gegen Ende des Films entschwindet der „ungebetene Gast“ über das Eis der Ostsee. Entstanden sind diese Bilder bei einem Nachtdreh am Hafen von Lassan.

„Yachtlieger Achterwasser“ wird zum Hausboot

Eva, Renate und Ulf leben in „Der lange Abschied“ in einer Wohngemeinschaft auf einem Hausboot. Das Motiv wurde im Schiffsrestaurant „Yachtlieger Achterwasser“ in Lütow eingerichtet. Die Party des Trios im Wald sowie Szenen, wie die Hundestaffel der Polizei nach Renate sucht, hat das Team bei Bansin gedreht.

Das Krankenhaus, das den verwirrten Ulf aufnimmt, befindet sich im Behindertenzentrum am Haff in Zirchow. Evas Camper explodiert an der Grenze zum polnischen Teil Usedoms. „Realisiert wurde die Szene auf dem Gelände einer Agrarhandelsgruppe in Wolgast“, so Bettina Melzer. Die KTU-Halle, in der die Polizei Spuren im ausgebrannten Camper sichert, befindet sich im Gewerbegebiet in Pudagla. Karin hat ein Immobilienbüro beauftragt, ihr ausgebranntes Haus nebst Grundstück zu verkaufen. Kulisse für das Büro ist die Seebrücke Zinnowitz.

Zudem entstanden Drohnen- und Außenaufnahmen für die drei Folgen an der Zecheriner Brücke, an der Steilküste Bansin, den Stränden Usedoms und an den Landstraßen des Achterlandes.

Von Henrik Nitzsche