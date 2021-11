Usedom-Krimi: Ehepaar aus Zinnowitz dreht mit Katrin Sass

Während derzeit auf der Insel schon die Dreharbeiten für die 19. Folge des Usedom-Krimis laufen, wurden in den vergangenen zwei Wochen die drei neusten Teile des Formats in der ARD ausgestrahlt.

Alle neuen Usedom-Krimis erzielten in diesem Monat Top-Quoten. Den jüngsten Teil 16, „Der lange Abschied“, sahen am Donnerstagabend 5,7 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von knapp 20 Prozent entsprach. Nur „ARD Extra“ zur Corona-Lage wollten mit 6,16 Millionen Zuschauern an diesem Tag mehr Menschen sehen.

Teil 14, „Entführt“ , verfolgten am 4. November 6,63 Millionen Zuschauer, was den Quotensieg bedeutete, Teil 15 „Ungebetene Gäste“ immerhin 5,94 Millionen – was am 11. November nur vom Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft getoppt wurde. Seit Start des Usedom-Krimis im Jahr 2014 sind immer rund sechs Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, was meist den Quotensieg bedeutet.

Viele schöne Plätze von der Insel Usedom waren – neben einer spannenden Handlung – nun auch in den drei jüngsten Filmen zu sehen. Am Donnerstagabend in Teil 16 zum Beispiel das markante Haus an der Steilküste von Stubbenfelde, in dem Kommissarin Ellen Norgaard nun wohnt. Oder: Die Seebrücke in Zinnowitz, wo Karin Lossow in einem angeblichen Maklerbüro nach einer neuen Wohnung sucht und auf ihren geliebten Gardocha trifft. In Teil 15 „spielte“ die Promenade von Heringsdorf rund um das Maritim-Hotel das Außengelände eines Krankenhauses.

Das neue Haus, in dem Karin Lossow nach dem Abbrennen ihres „Mörderhuses“ in Morgenitz auf Einladung ihres Neffen wohnt, befindet sich in der Realität zwischen Hohendorf und Hohensee – auf der Usedom gegenüberliegenden Festlandseite am Peenestrom.

Die Arbeiten für die Folgen 17 und 18 des Usedom-Krimis laufen im Februar und März 2022 auf der Insel. Der Dreh für Folge 19 wurde aus drehtechnischen Gründen schon vorgezogen und ist bis 6. Dezember geplant. Alle drei Filme sollen dann wieder gebündelt im Herbst 2022 in der ARD ausgestrahlt werden.