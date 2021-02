Bansin

Das Wort „Privileg“ fällt gleich dreimal. An einem Ort zu drehen, wo andere Urlaub machen, das sei ein Privileg. Und mit Schauspielern, wie Katrin Sass, Max Hopp oder Rainer Sellien vor der Kamera stehen. Und gegenwärtig auf Usedom zu sein, auch das ist für die aus Berlin stammende Jana Julia Roth etwas Besonderes, denn für den Aufenthalt im Corona-Hochrisikogebiet bedarf es eines triftigen Grundes. Den hat die 30-Jährige – sie arbeitet hier.

Sie steht für zwei neue Folgen des Usedom-Krimis vor der Kamera. Und ist zumeist im Hintergrund und im Doppelpack mit Holm Brendel (Rainer Sellien) zu sehen. Sie verkörpert die Rolle der Polizeimeisterin Dorit Martens. Die Mimin gehört seit 2018 zum Ensemble des Usedom-Krimis. „Ich wurde mit offenen Armen von einem wunderbaren Team empfangen“, sagt Jana Julia Roth.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie agiert neben Kollegen wie Sass, Hopp & Co. „Als die Anfrage damals kam, wusste ich von Anfang an, dass es sich bei der Rolle um eine durchgehende Nebenrolle handelt. Und weil ich das Format wirklich sehr mochte und unbedingt an der Seite von Rainer Sellien spielen wollte, habe ich das Angebot sehr gern angenommen. Natürlich hat die Rolle das Potenzial, in einzelnen Folgen größer und privater erzählt zu werden und ich denke, dass das auch noch passieren wird“, sagt die Schauspielerin, die bislang nur einmal die Waffe ziehen musste.

Noch nie mit der Waffe geschossen

Geschossen habe sie noch nie. Beim Usedom-Krimi gehe es auch weniger um actiongeladene Sequenzen, wo Beamte wie wild über Dächer und Zäune hasten müssen. „Hier geht es um die Liebe zum Detail und gute Texte. Die menschliche Komponente steht im Mittelpunkt“, sagt die junge Frau, die in ihren Basisdaten unter Sport „Karate“ angegeben hat.

Mit dieser Polizistin sollte man sich lieber nicht anlegen. Bis zum blauen Gurt habe sie es geschafft. „Karate habe ich früher gemacht. Ich bin aber ein sehr friedlicher Mensch.“ Vor der Kamera kommt das nicht immer so rüber, denn zumeist wird sie für schwere Sachen besetzt, wie sie sagt. „Das sind oftmals Charakter, denen es nicht gut geht. Ich würde gerne auch mal eine Komödie machen, was Leichtes.“

Dreh für den Usedom-Krimi „Schmerzgrenze“: Max Hopp als Dr. Brunner im Gespräch mit Polizistin Dorit Martens (Jana Julia Roth). Quelle: NDR/ARD Degeto/Alexander Fischer

Vor sechs Jahren machte sie ihren Schauspielabschluss an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Für mehrere Kinoproduktionen „Systemsprenger“ oder „Die Welt wird eine andere sein“ stand sie bereits vor der Kamera, für den „Polizeiruf 110“, „Soko Stuttgart“ oder den „Tatort“. Sie habe viele verschiedene Traumrollen. „Ich hätte auch mal Bock, einen Hooligan zu spielen, was mich auch physisch fordert.“

„Usedom ist der schönste Drehort“

Nun ist es wieder der Usedom-Krimi. Und da steht sie als Ordnungshüterin auf der anderen Seite des Gesetzes. Die Insel bezeichnet sie als „schönsten Drehort überhaupt. Wir waren schon häufig im Winter hier, aber so weiß und mit so einer Eislandschaft habe ich Usedom noch nicht erlebt. Das ist phantastisch. Wenn wir auf der Insel zum nächsten Drehort unterwegs sind, entdecke ich immer wieder was Neues. Die Häfen sind besonders schön.“

Als gebürtige Chemnitzerin habe sie einen großen Bezug zur Ostsee. „Mit meinen Großeltern bin ich viel ans Meer gefahren, mal war es Rügen, mal Usedom. Wir haben immer in einem Ferienhaus gewohnt.“ In Pandemiezeiten sind die Hotels größtenteils geschlossen. Deshalb übernachtet die Film-Crew in Apartments. Zum Urlaub würde Jana Julia Roth aber schon ein schickes Hotel in erster Reihe bevorzugen.

Im „Tatort“ mit Kölner Ermittlern

Einen positiven Nebeneffekt habe das aktuelle Apartment-Leben schon: Schauspieler und Filmleute müssen sich selbst versorgen. „Jüngst hatte mich Till Firit (er spielt den Kommissar Rainer Witt – d. R.) eingeladen. Er kann total gut kochen.“

Jana Julia Roth bei den Dreharbeiten für den neuen Film "Entführt". Neben ihr steht Felice, die von Lea Freund gespielt wird. Quelle: NDR/ARD Degeto/Oliver Feist

Die aktuellen Folgen der Usedom-Reihe sollen im Herbst 2021 als Donnerstagskrimis im Ersten ausgestrahlt werden. Bereits am 21. März ist Jana Julia Roth zur besten Sendezeit mit den Kommissaren Ballauf und Schenk im neuen „Tatort“ zu erleben. „Als Krankenpflegerin stehe ich kurz vor der Obdachlosigkeit und gerate aufgrund dessen ins Visier der Kölner Ermittler.“ Klar, die Roth spielt wieder einen Charakter, dem es nicht gut geht.

Von Henrik Nitzsche