Usedom Krimi: So erlebte Katrin Sass die Premiere am Strand

Sommer auf Usedom, irgendwie ist das nichts für Katrin Sass. Sie als „Zoni“ wollte baden gehen. „Da habe ich mich nackt gemacht. Doch das ging gar nicht, da waren zu viele Menschen. Das ist alles zu voll hier“, sagt die Schauspielerin. Die Sonneninsel kennt sie ja nur im Winter von den vielen Drehtagen – kalt, düster, melancholisch.

Und nun doch mal im Sommer, weil sie eine Premiere des Usedom-Krimis mit mehr Menschen erleben durfte, als nur mit Freunden auf der heimischen Couch vor dem Fernseher. „Hier bekomme ich sofort ein Feedback“, sagt sie. Und tatsächlich, nach 90 Minuten „Schmerzgrenze“ gab es verhaltenen Applaus.

Geschaut hat Sass, die seit Beginn der Reihe vor sechs Jahren die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow mimt, die im Affekt ihren Mann erschoss, mit 200 Zuschauern. Mehr ließen die Corona-Auflagen vor der Heringsdorfer Kinoleinwand am Donnerstagabend nicht zu. Sie erlebten bei der exklusiven Vorführung die 12. Folge „Schmerzgrenze – Der Usedom-Krimi“, der erst im November im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Tod in der Senioren-Residenz

Im Mittelpunkt steht diesmal Staatsanwalt Dr. Dirk Brunner, gespielt von Max Hopp. Brunners pflegebedürftige Mutter stirbt in einer Usedomer Senioren-Residenz. Zum anderen wird seine Geliebte, Pflegedienstleiterin in der Senioren-Residenz, tot aufgefunden. Die Aufnahmen in der Residenz entstanden in Kölpin, einem Ortsteil der Stadt Usedom. Die Macher konnten so im Hintergrund die Reste der Karniner Hubbrücke sehr schön einfangen.

Brunner gerät unter Verdacht und sucht ausgerechnet bei seiner Gegenspielerin Karin Lossow Unterstützung. Sie gewährt ihm sogar Asyl – er übernachtet im Wisentgehege.

Regie führt diesmal Maris Pfeiffer, die unter anderem auch schon für den „Tatort“ gearbeitet hat. Beim Usedom-Krimi feiert sie Premiere. „Das ist die erste Frau bei uns. Da hat sich Tim mal durchgesetzt“, sagt Katrin Sass, die wir vor der Premiere im Maritim-Hotel treffen.

Till Firit schlüpft für drei Folgen in die Rolle eines neuen Kommissars im Usedom-Krimi. Quelle: Henrik Nitzsche

Mit Verspätung taucht sie auf. Weiße Hose, weiße Bluse mit Blumenmuster und Hund an der Leine – sie wirkt etwas gestresst. „Ich musste erst mal einen Parkplatz suchen“, sagt die Mimin und atmet tief durch. Sechs Jahre Usedom-Krimi! „Eigentlich wollte ich nie in einer Reihe oder Serie sein. Doch inzwischen ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass es weitergeht.“ Die Figur Karin Lossow habe sich entwickelt. „Sie mischt sich ein. Das ist auch ein bisschen mein Leben geworden, das mit mir zu tun haben könnte. Wir haben ein tolles Team und Tim meinen Humor.“

Auch 2021 gibt es Krimi-Dreier-Block von Usedom

Es wird weitergehen, wie Donald Kraemer von der NDR-Redaktion sagt. 13 Folgen des Usedom-Krimis sind inzwischen abgedreht. 11, 12 und 13 werden als Block zwischen dem 29. September und 12. November 2020 jeweils donnerstags im Ersten zur besten Sendezeit zu sehen sein. Die Folgen 14 bis 16 sollen im November 2020 und Frühjahr 2021 gedreht und ebenfalls als Dreier-Block im November 2021 ausgestrahlt werden.

Dann wird auch wieder die Dänin Rikke Lylloff präsenter sein, die als Kommissarin Ellen Norgaard ermittelt. Bei „Schmerzgrenze“ hat sie mehr mit Wehen als mit Ermittlungen zu tun – sie ist hochschwanger. Und inzwischen „eine ganz angenehme Kollegin geworden. Ich bewundere sie, wie sie die Texte lernt und das in einer anderen Sprache“, sagt Katrin Sass. Das habe wieder was von Mutter und Tochter.

Apropos Tochter: „Die stirbt zeitgleich heute Abend“, sagt Katrin Sass vor der Premiere in die Kopfhörer. So mancher schaut verdutzt. Krimi-Kenner wissen, was sie meint. Am Donnerstagabend lief zeitgleich in der ARD die Folge „Winterlicht – Der Usedom-Krimi“. Das war die Abschiedsvorstellung für Schauspielerin Lisa Maria Potthoff, die bis dahin als Kommissarin Julia Thiel auf der Ostseeinsel ermittelte.

