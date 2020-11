Paola Brandenburg und Reiko Rölz von der Vorpommerschen Landesbühne spielten kürzlich in einer Szene beim neuen Usedom-Krimi mit, der noch unter dem Arbeitstitel „Entführt“ läuft. In dem Film werden sie wahrscheinlich nur ein paar Momente zu sehen sein, aber in der Filmbranche gehört dies nunmal dazu.