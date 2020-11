Ückeritz

Jetzt schaltet sich auch der bekannte Usedomer Künstler Oskar Manigk in den Streit um ein neues Wohngebiet in Ückeritz mit 30 Wohneinheiten und große touristische Projekte auf der Insel ein. Der 86-Jährige hat ein Bild gemalt und auf Postkarten gedruckt, mit dem er die Entwicklung anprangert.

Die Insel hat er als Frau mit verschrecktem Gesichtsausdruck dargestellt – neben der menschlichen Gestalt ist der geografische Grundriss Usedoms dargestellt. Versehen ist das Werk mit dem Spruch: „Die Insel trägt ihre Haut zum Markt, damit er FEWO’s baut. Und hat er alles vollgebaut sagt man! Die Insel ist versaut!

Für das Ückeritzer Wohngebiet versichert Investor Peter Esser, dass keine Ferienwohnungen entstehen werden. Der dortige Bebauungsplan erlaubt das auch nicht. Der Wohnraum werde ausschließlich für Einheimische genutzt. Kritiker des Projekts befürchten jedoch, dass der Paragraph über die Jahre aufgeweicht werden könne.

Künstler: Zupflastern der Insel muss ein Ende haben

Steht mit 86 Jahren noch fast täglich an der Leinwand: Der Usedomer Maler Oskar Manigk in seinem Atelier in Ückeritz Quelle: Stefanie Büssing

Manigk sieht zudem viele weitere große Bauvorhaben auf Usedom kritisch, die auf jeden Fall für den Tourismus genutzt werden sollen. So ist beispielsweise in Karlshagen ein neues Hotel mit 300 Betten im Stil eines Kreuzfahrtschiffes geplant. In Bansin will dei Seetel-Gruppe ein weiteres Ferien-Domizil mit 70 Wohn-Einheiten schaffen und auch in Peenemünde sollen neue schwimmende Luxus-Ferienhäuser entstehen.

Der Bau immer weiterer Immobilien und das Zupflastern der Insel müsse ein Ende haben, meint Manigk.

Von Alexander Loew