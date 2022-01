Zinnowitz/Heringsdorf

Es duftet wieder nach Popcorn, Nachos und überbackenem Käse hinter der Theke von Michael Hoppach. Fast eineinhalb Monate musste der Zinnowitzer das Club-Kino in dem Ostseebad geschlossen halten. Aufgrund der umgesprungenen Corona-Ampel von Rot auf Orange und somit leichten Lockerungen im Kulturbereich darf Hoppach wieder seine Türen öffnen.

„Es geht zum Glück wieder los“, sagt der Betreiber erleichtert. Mit „Sing – die Show deines Lebens“ und „Clifford und der große Hund“ gingen am Nachmittag zwei Familienfilme an den Start. „Mit dem Auftakt bin ich durchaus zufrieden“, sagt er. Ein Drittel aller Plätze waren am ersten Tag belegt. Er darf jetzt wieder regelmäßig Gäste begrüßen. Wie überall anders auch, gilt in seinem Haus die 2G-plus Regel.

„Der Januar ist traditionell immer ein schwacher Monat, aber leider konnten wir das gesamte Jahreswechselgeschäft nicht mitnehmen, obwohl die Insel relativ voll war“, sagt er. Nachvollziehen kann er manche Corona-Regelungen nicht.

Ahlbecker OstseeTherme öffnet wieder

Die Bade- und Saunenwelt in der Ahlbecker OstseeTherme öffnet am Samstag wieder. Von 10 bis 19 Uhr können sich Groß und Klein dort vergnügen. Die Schließzeit von Mitte Dezember bis jetzt wurde für turnusmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen genutzt, wie die Therme auf Nachfrage mitteilt. Die Badelandschaft soll nach dem Neustart nur zu 75 Prozent ausgelastet werden, die Saunen starten mit halber Kraft. Allerdings können aus technischen Gründen nicht alle Becken in der Badelandschaft genutzt werden – deshalb wurde auch der Preis nach unten korrigiert. Die Abstände zwischen den Gästen wollen die Mitarbeiter mit der gezielten Verteilung von Schließfachschlüsseln verteilen. Sobald sich die Möglichkeiten ergeben, sollen die Babyschwimmkurse wieder stattfinden.

Theater startet erst im Februar wieder mit dem Programm

Rein theoretisch dürfte an der Vorpommerschen Landesbühne in Zinnowitz wieder gespielt werden, doch die Theatermacher entschieden sich dafür, ihre Pause bis zum 21. Februar zu verlängern. „Ein Theater kann man nicht von heute auf morgen wieder öffnen. Die Stücke müssen geprobt werden und außerdem brauchen wir auch Publikum“, sagt Theatersprecherin Martina Krüger. „Wir starten wieder am 22. Februar im gelben Theater ’Die Blechbüchse’ in Zinnowitz mit der Vorstellung des frechen Küstenkabaretts „Das ist ja wohl der Hammer“. Am 25. Februar steigt die Barther Boddenbühne ebenfalls mit Kabarett ins Programm ein und am 5. März im Theater Anklam gibt es die Premiere von ’Die Verschwörung des Fiesco zu Genua’“, sagt sie.

Der komplette Spielplan der Vorpommerschen Landesbühne wurde durch die lange Schließzeit nun angepasst. „Die Kindervorstellungen, die im Dezember durch die Schließzeit ausgefallen sind, sollen nun nachgeholt werden“, so Krüger.

HTM Peenemünde schon seit 18. Januar geöffnet

Im Historisch-Technischen Museum Peenemünde sind seit dem 18. Januar auch wieder die Innenräume geöffnet. Wie Kai Hampel vom HTM informiert, gelten auch hier die 2G-plus-Regeln. „Wir sind sogar gut besucht. Die Leute nehmen das Angebot gerne in Anspruch“, sagt er. Die Besucherzahlen liegen im guten dreistelligen Bereich. Allerdings ist das hausinterne Kino noch gesperrt.

Bernsteintherme Zinnowitz wieder für Gäste geöffnet

Die Bernsteintherme in Zinnowitz ist seit dem 18. Januar wieder für Außer-Haus-Gäste von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Für den Zugang zur Bernsteintherme gilt die 2G-plus-Regelung. Bedeutet, dass Personen Eintritt haben, die vollständig geimpft und genesen sind. Wichtig: Der Genesenen-Nachweis ist nur noch für 3 Monate gültig. Zusätzlich ist ein negativer Testnachweis erforderlich. Für dreifach geimpfte Gäste entfällt die Testpflicht ab dem ersten Tag der dritten Impfung. Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder unter 7 Jahren, Kinder, die das 7. Lebensjahr vollendet haben und nicht älter als 12 Jahre und 3 Monate sind, bei Vorlage eines negativen Testnachweises sowie Jugendliche zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr und Schwangere bei Vorlage eines negativen Testnachweises Diese Regelung gilt bis Ende April. Bei Schülern genügt auch der Schülerausweis als Testnachweis, außer in den gesetzlichen Ferienzeiten.

Von Hannes Ewert