Ahlbeck/Swinemünde

Sie wollen gern aufmerksame Nachbarn sein, sich gegenseitig inspirieren und voneinander profitieren. Katja und Horst Herkner, Galeristenpaar mit Leidenschaft für Kunst jeder Coleur, sind auf der Suche nach Kooperationspartnern in der benachbarten polnischen Inselstadt fündig geworden.

Aktuelle und handsignierte Arbeiten von Armin Müller-Stahl, dazu Malerei von Runhild Wirth (Francesca), die mit dem Fahrrad zur Premiere an die Küste kam und unterwegs malte, sowie „Früchtchen“ von Ernst Volland lockten im Frühherbst ein interessiertes Publikum ins Zentrum von Swinemünde und in die Bahnhofshalle der UBB nach Ahlbeck. Mit dem Zutun von Elzbieta Janczak, bestens vernetzt in der regionalen Kulturszene, bot das „El Papa –Café Hemingway“ offenbar einen famosen Rahmen für erste künstlerische Begegnungen und Dialoge mit den Besuchern.

Anzeige

Erster Anlauf fiel Corona zum Opfer

Herkner spricht von Wärme, Unkompliziertheit und Inspiration, wenn er das neu erwachte Miteinander beschreiben soll. „Es blüht etwas auf, was uns so bisher auf dem deutschen Inselteil, wo jeder zu weiten Teilen seins macht, gefehlt hat“, sagt der 70-Jährige.

Lesen Sie auch: So geht es nach Corona weiter mit Kunst und Kultur in Swinemünde auf Usedom

Der erste Anlauf, am Hafen von Swinemünde der Galerie im Bahnhof Ahlbeck eine weitere kleine Ausstellungshalle hinzuzufügen, schlug zunächst aus epidemischen Gründen fehl. „Im Sommer hingen wir alle ganz schön durch“, schaut Herkners Frau Katja zurück. Doch inzwischen haben beide wieder den typischen Glanz in den Augen, wenn sie über die sehr rasch zur dynamischen Instanz gewordenen Beziehungen zu den polnischen Nachbarn sprechen.

Neue Locations im Visier

Gemeinsam mit Aneta Kruk (Schauspielerin) und January Korff (Malerei und Installation) planen sie schon mutig Events fürs kommende Kalenderjahr. Neue Ausstellungen von Werken Swinemünder Künstler, Autorenlesungen, Fotopräsentationen, Jazz-Konzerte – eigentlich gibt es kaum eine künstlerische Disziplin, für die die Macher nicht bereit wären, nach Präsentationsformen im Ahlbecker Bahnhof oder Swinemünder Café zu suchen.

Als Locations im Gespräch sind außerdem das Bansiner Haus des Gastes (schon recht bald) und genauso die Bunkeranlage am Ende der Swinemünder Promenade (ab der kommenden Sommersaison). „Alles, was sich als Ort lebendiger Begegnungen erweist, passt in unser gemeinsames Konzept“, versichert Korff.

Elzbieta Janczak, mit dem Galeristenehepaar Herkner gut befreundet, musste jetzt ihr Lokal El Papa - Café Hemingway in Swinemündes Zentrum coronabedingt für zunächst 14 Tage schließen. Bis dato waren hier aktuelle Arbeiten von Armin Müller-Stahl zu sehen. Quelle: privat

Selbst der Umstand, dass die neuerlich verschärften, weitreichenden Einschränkungen wegen der Corona-Epidemie den Start im Café Hemingway per 24. Oktober nach nur vier Wochen noch einmal komplett ausbremste, vermag die Organisatoren von ihrem zielstrebigen Tun nicht abzuhalten. Seit vergangenem Freitagabend ist die Exposition zwangsweise noch einmal abgehängt, das Café ab 21 Uhr und für zunächst zwei Wochen geschlossen worden.

Lesen Sie auch: Usedomer Maler Oskar Manigk: Auch mit 86 Jahren ist er fast täglich im Atelier

Alle Beteiligten setzen darauf, dass es schon bald mit der neu entfachten Zusammenarbeit weitergeht, die sie gleichermaßen als künstlerische Offerte wie als Chance betrachten, wieder mehr jüngere Menschen hierher an die See zu locken – vielleicht sogar sesshaft zu machen. Aus Polen und Deutschland, aber auch den baltischen Anrainerstaaten. Und die ersten Begegnungen machen ihnen Mut.

Heimatprojekt für beide Seiten

Natürlich gibt es auch ein Worst-Case-Szenario für den Fall, dass die zweite Corona-Welle uns im Nordosten allzu intensiv überspült und von den Füßen holt. Wer kann und will sich dann noch für Kunst begeistern, sie gar kaufen, wenn die Wirtschaft lahmt, es an Touristen, Arbeitsplätzen und ordentlichem Einkommen, vor allem aber nahen Kontakten mangelt? Doch die positiven Effekte der ersten, vierwöchigen Ausstellung mit Grafiken sowie einem neuen Buch von Müller-Stahl „verbieten es uns einfach, zu skeptisch zu sein. Gerade in der Krise erweist es sich als unschätzbarer Vorteil, gute Freunde zu haben“, meint Horst Herkner.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Und er glaubt, damit auf dem richtigen Weg zu sein. Immerhin haben er und seine Frau schon jetzt registriert, dass seit dem Start des Gemeinschaftsprojektes im Bahnhof des Kaiserbades sowie im Stadtzentrum von Swinemünde der gegenseitige Besuch des Publikums und der Künstler deutlich zugenommen hat. Aneta und January sehen in diesem Miteinander sogar so etwas wie „ein in der gemeinsamen Region verwurzeltes Heimatprojekt.“ Weil beide Seiten kräftig Emotionen, Offenheit und gegenseitigen Respekt investieren, spricht vieles für dessen Erfolg.

Von Steffen Adler