Zirchow

Unter dem Motto „Kunst vereint – Schüler werden zu Künstlern“ stand die vergangene Woche in der Schule am Stettiner Haff in Zirchow. Die Schulsozialarbeiterin Michaela Blum hatte mit Unterstützung des Lehrerkollegiums eine Kunstwoche auf die Beine gestellt, um nach der langen Zeit, in der die Schüler wegen der Corona-Pandemie zuhause bleiben mussten, ein neues „Wir-Gefühl“ entwickeln zu können.

„Das ist in dieser Woche gelungen“, fand Michaela Blum bei der Präsentation der Arbeiten auf der Wiese vor der Schule. Die Kinder und Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen machten so gut sie konnten in den verschiedenen Workshop-Gruppen mit. Sie hatten die Workshops Holz, Graffiti, Malerei, Fotografie, Tanz & Bewegung sowie Kunst & Film zur Auswahl.

Angeleitet wurden die Kurse von externen Künstlerinnen und Künstlern sowie von Lehrerinnen und Lehrern der Schule am Stettiner Haff. „Wir hatten die Künstler gebeten, einen Film zu machen mit dem, was sie mit den Schülern machen möchten. Anhand der Filme konnten die sich dann entscheiden, in welchen Workshop sie wollen“, erläuterte die Schulsozialarbeiterin der Volkssolidarität Nordost e.V..

Ein getupfter Tiger von Jasmin

So konnten fast alle einen Workshop ihrer Neigung belegen und die Ergebnisse vor den neugierigen Augen der anderen darbieten. Die Malerin Silke Weyer hatte eine Gruppe um sich geschart, die sie in Acrylmalerei anleitete. Es entstanden viele schöne Bilder, auffallend viele mit Mond und Sternenhimmel. Ganz besonders hübsch war der getupfte Tiger von Jasmin. Alle Bilder können in den Räumlichkeiten der Schule bewundert werden.

Einmalig hingegen waren die Präsentationen einiger anderer Workshops, die per Videopräsentation gezeigt wurden, so etwa von der Fotografie-Gruppe um Lehrer Marcel Habig und der Kunst- & Film-Gruppe um die Malerin Ute Gallmeister aus Anklam und die Berliner Regisseurin Natasa von Kopp. Im eigens für die Präsentation errichteten Zirkuszelt zeigte die Tanz- & Bewegungsgruppe von Silke Lenz (Lenz-Art Greifswald) einen Tango und andere Bewegungstänze, die zum Mitmachen einluden.

Graffitis und eine Holz-Orgel

Einen festen Platz haben hingegen nun einige Graffitis und eine „Holz-Orgel“ auf dem Gelände der Schule. Die Greifswalder Imke und Paul von „Urban Art Graffiti“ schufen einige großformatige Bilder mit Graffitis, auf denen sich die Teilnehmer mit ihren aufgesprühten Namen verewigten. Ein bleibendes Resultat ist auch die „Holz-Orgel“, die unter Anleitung des Holz-Bildhauers Jürgen Kümmel entstanden ist.

Jasmin malte im Kunstprojekt diesen getupften Tiger. Quelle: Dietmar Pühler

Der Künstler aus Buddenhagen hatte selbst viel Spaß beim Arbeiten mit den Jugendlichen. „In erster Linie haben wir handwerklich gearbeitet“, sagte Kümmel, der die Schüler schleifen, bohren und streichen ließ. Herausgekommen ist eine Art Xylophon mit acht unterschiedlich großen Klanghölzern.

Mit der Kunstwoche zeigte sich Michaela Blum sehr zufrieden. „Für den ein oder anderen war das Thema Kunst sehr anstrengend. Es war Konzentration gefordert. Die Tatsache, dass wir die Präsentation machen und sie es auch zeigen können, war wichtig“, hob die Sozialarbeiterin hervor. „Es wird auch eine Sonderausgabe der Schülerzeitung Filofax geben“, verriet sie schon einmal.

Budget von 10 000 Euro

Das Projekt mit einem Budget von rund 10 000 Euro konnte die Schule nur durchführen, weil es von vielen Seiten finanziell unterstützt wurde. So wurde der Workshop „Kunst & Film“ vom Künstlerbund-MV-Projekt „Künstler für Schüler“ finanziert. Unterstützung kam zudem vom Bundesprogramm „Partnerschaften für Demokratie“ sowie vom Förderverein der Schule, der unter anderem Spenden von der Verkehrswacht, vom Lions-Club, von Privatpersonen und der Firma Franz Erdbau und Transporte dafür verwendete.

Die Schule am Stettiner Haff feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Aufgrund der Pandemie wird es 2021 keine Feier geben. „Wir überlegen, ob wir nächstes Jahr noch ein Fest feiern“, lässt Michaela Blum vorerst offen. In der Einrichtung des Landkreises werden die Schülerinnen und Schüler in acht Klassen von neun Lehrkräften und weiteren Unterrichtsbegleitern unterrichtet. Sie kommen aus den Altkreisen Anklam und Wolgast sowie von der Insel Usedom.

Von Dietmar Pühler