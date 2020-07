Heringsdorf

Müssen wir sechs Tage mit Dauerbeschallung in den Kaiserbädern Silvester feiern? Brauchen wir einen Tourismus wie am „Ballermann“? „Nein“, sagt Dr. Rainer Sauerwein, Vorsitzender der Wählergruppe „Unser Lebensraum Vorpommern“. „ Lärm schränkt die Lebensqualität vieler Menschen erheblich ein. Hauptursachen sind Kraftfahrzeuge, Eisenbahnen, Flugzeuge, aber auch Industrie- und Gewerbeanlagen. Eine wichtige Rolle spielt auch der Freizeit- und Nachbarschaftslärm“, sagt Sauerwein und fordert in den Kaiserbädern eine Lärmschutzverordnung. Denn Lärm mache krank.

Diese Verordnung hätten bereits viele Orte. So wie beispielsweise Kühlungsborn, dort ist in bestimmten Gebieten störender Lärm in Ruhezeiten neben Sonn- und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr (Mittagsruhe), 19 bis 23 Uhr (Abendruhe) und 23 bis 8 Uhr (Nachtruhe) untersagt. Während der Mittagsruhe sind lärmintensive Bauarbeiten tabu. So steht es im Konzept, was „in einigen Punkten mit dem Bundesimmissionsschutzgesetz kollidiert“, sagt Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian. Sein Fazit seit Bestehen der Verordnung: „Es ist keine bemerkenswerte Verbesserung eingetreten.“

Anzeige

Kurzonen in den Kaiserbädern

In den Kaiserbädern könnten Kurzonen geschaffen werden, die Lärm-Grenzwerte in der Mittagszeit und nachts festlegen, so Sauerwein im jüngsten Tourismusausschuss. Bereits vor zwei Jahren hatte sich der Ausschuss damit beschäftigt. Zu einem Beschluss kam es allerdings nicht.

Weitere OZ+ Artikel

Sein Konzept einer Lärmschutzverordnung sollte beispielsweise den Baulärm regeln „mit saisonalen Beschränkungen. Dem Verkehrslärm könnten wir mit Einfahrverboten begegnen.“ Für ihn steht „die zunehmende Ausweitung des Party- und Eventbetriebs am Strand im krassen Widerspruch zu einem Tourismuskonzept, das auf Ruhe und Erholung setzt.

Lärmkonzept könnte schwierig werden

Sein Vorschlag: Maßvolles Veranstaltungsmanagement, Einrichtung von Fußgängerzonen, Reduzierung des Individualverkehrs, Umstieg auf klimafreundliche Transportarten und Verbot privater Feuerwerke. Letzteres gilt bereits, wie Kurdirektor Thomas Heilmann sagt: „Feuerwerk gibt es in den Kaiserbädern nur noch zu Silvester.“

Ein Lärmvermeidungskonzept sei schwierig, weil es eine rechtliche Grundlage brauche, sagt Bauamtsleiter Andreas Hartwig. Sollte das Papier Baulärm zwischen Mai und September ausschließen, hieße das für die Gemeinde, sämtliche Bauarbeiten zwischen Oktober und April zu realisieren. „Wenn wir Glück haben, kommt ein milder Winter. Ansonsten verlängert sich die Bauzeit, was die Maßnahme verteuert“, nannte Hartwig nur ein Beispiel.

Events und Sommerfeste auf Prüfstand

Silvester würden die Leute nach Usedom kommen, um Party zu machen. „Wir wollen hier auch junges Publikum haben“, so Hartwig. Events, Sommerfeste, Strandkino – all das würde bei so einer Verordnung auf den Prüfstand kommen. Genau das will Sauerwein mit seiner Initiative – „die Diskussion anstoßen für eine maßvolle Lösung“. Auch Kurdirektor Thomas Heilmann sieht in den Events am Strand zum Jahreswechsel einen Mehrwert. „Fakt ist, dass die Insel besser besucht wurde, seitdem es die Veranstaltungen gibt.“

Für Bernd Herrgott ( CDU) sind nicht die Veranstaltungen das Problem, viel mehr der Verkehrslärm. Besonders der Motorradlärm habe zugenommen. Ein weiteres Ärgernis ist für Herrgott die Busflotte der UBB. „Hier fahren Riesenbusse durch den Ort. Sie sind laut und kontraproduktiv“, so der CDU-Mann.

Als einen „Rückschritt“ bezeichnet Morris Lipkow ( AfD) den Wechsel von Ostseebus zur Usedomer Bäderbahn (UBB). „Die großen Busse gehören nicht in einen Ort. Ostseebus hatte kleinere Fahrzeuge. Hier sollten wir ansetzen.“ Deshalb, so Herrgott, würden viele kleine Schritte mehr Sinn machen, als wieder ein Konzept, „wofür wir Jahre brauchen.“

Lesen Sie auch

Von Henrik Nitzsche