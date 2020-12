Ahlbeck

Das Land MV fördert in Ahlbeck den sozialen Wohnungsbau. Die Wohnungsgesellschaft der Kaiserbäder bekommt für zwei Projekte insgesamt 660 000 Euro vom Landesbauministerium. Zum einen handelt es sich um den Neubau eines dreigeschossigen Gebäudes mit zehn Wohnungen (zwei barrierefreie und acht barrierearme Wohnungen) an der Wiesenstraße 8 in Ahlbeck. Davon werden fünf Wohnungen im ersten und fünf im zweiten Förderweg gefördert. Der Zuschuss beträgt etwas mehr als 500 000 Euro.

Bei dem zweiten Vorhaben geht es um den Bau von drei barrierefreien Wohnungen an der Ahlbecker Wiesenstraße 9. Schwerin gibt hier rund 140 000 Euro. Zwei Wohnungen werden im ersten Förderweg und eine im zweiten Förderweg gefördert, heißt es aus dem Ministerium. Insgesamt investiert die Wohnungsgesellschaft rund 2,2 Millionen Euro.

Anzeige

Lesen Sie auch: Heringsdorf wird Modellregion für sozialen Wohnungsbau in MV

Damit stehen 13 neue Wohnungen – geplante Fertigstellung 2022 – sowohl für einkommensschwache Haushalte (1. Förderweg) wie auch Haushalte mit mittlerem Einkommen (2. Förderweg) mit sozial verträglichen Kaltmieten von höchstens 6 beziehungsweise 6,80 Euro pro Quadratmeter monatlich zur Verfügung.

Kaiserbäder Modellregion im Land

Das Projekt ist Teil der Initiative der Landesregierung „Zukunft des Wohnens in Mecklenburg-Vorpommern“, die vier Modellregionen benannt hat. Neben Schwerin, Rostock und Greifswald gehören auch die Kaiserbäder dazu.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Bauvorhaben in Ahlbeck sollen in der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf drei weitere Sozialwohnungsprojekte kommen: In Bansin soll der Parkplatz an der Seestraße/Ecke Gartenweg/Archenholdweg entwickelt werden. Dort sind knapp 40 Sozialwohnungen geplant. Weitere Wohnungen könnten in der Ahlbecker Saarstraße auf dem Grundstück des ehemaligen Möbelmarktes entstehen.

Das sogenannte vierte Ankerprojekt der Modellregion ist der geplante Gesundheits- und Wohnpark im Heringsdorfer Setheweg. Investor Dietmar Enderlein aus Greifswald will dort Wohnungen (auch Sozialwohnungen) und eine Seniorenresidenz errichten.

Von Henrik Nitzsche