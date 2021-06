Bansin

Für die sich besonders für die Natur und Umwelt interessierende Laura Sponholtz (23) aus Bansin stand frühzeitig ihr Berufswunsch fest. Dazu trug auch ihr mehrmaliges Praktikum in der Bansiner Apotheke bei. Nach ihrem Abitur meisterte sie in Greifswald ihr Pharmaziestudium mit einem glänzenden Abschluss. „Wir haben während des Studiums immer engen Kontakt gehabt. Sie ist fachlich sehr kompetent, passt ins Team und überzeugt mit ihrer freundlichen Ausstrahlung“, so Chefin Ines Schwebe.

Die lebensfrohe Frau lebt gern auf ihrer Heimatinsel. Sie hat schon mit sieben Jahren den Weg zum Reitsport gefunden, gehört zum Team „Die Insel-Reiter“ Sellin. „Beim Reiten kann man sich mit den Vierbeinern eins fühlen. Es vermittelt eine große innere Zuneigung, dazu ist man immer an der frischen Luft“, sagt sie. Die 23-Jährige liest vorwiegend Romane, radelt gern und genießt den Abend am Meer, wenn die Badegäste weg sind. Auch einen Trip zur Badestelle nach Pudagla unternimmt sie gern.

Von Gert Nitzsche