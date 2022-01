Rankwitz

Sturm „Nadia“ hat einen großen Teil des Lieper Winkels auf Usedom lahmgelegt. Seit dem frühen Sonntagmorgen sind ganze Orte ohne Strom. „Das betrifft Rankwitz, Liepe, Quilitz, Reestow, Warthe und Grüssow“, sagt Axel Bellinger. Er betreibt in Liepe die Ferienwohnanlage „Alte Molkerei“. „Gegen 1.30 Uhr war am Sonntagfrüh hier alles tot. Seitdem hat sich nichts getan“, sagt er am Montagmittag.

Laut Michael Elsholtz, Sprecher des Energieversorgers E.dis, wird an der Beseitigung der Schäden gearbeitet. „Im Lieper Winkel war es besonders kompliziert, weil wir an die beschädigten Stellen sehr schwer herankamen und dafür große Räumtechnik benötigten. Ich gehe davon aus, dass wir bis zum frühen Abend durch sind. Wir hatten eine Reihe von Mittelspannungsstörungen. Hauptsächlich sind Bäume auf Stromleitungen gefallen. In der Spitze hatten wir über 100 Störungen“, sagt Elsholtz.

„Wir können froh sein, dass wir gerade keinen Winter haben“

Von vielen Einsätzen am Wochenende berichtet Andreas Räsch, Chef der Gemeindewehr Rankwitz. „Wir sind hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume ausgerückt.“ Er wohnt in Warthe und wartet auf Strom. „Das ist schon belastend und erinnert mich an den Katastrophenwinter 1978/79. Damals war ich neun Jahre alt. Wir können froh sein, dass wir gerade keinen Winter haben“, sagt Räsch, der für den eigenen Haushalt auf ein Notstromaggregat zurückgreifen kann.

Die meisten können das nicht. Dazu gehört auch Axel Bellinger. „Für die Verpflegung unserer Frühstücksgäste haben wir drei Tiefkühltruhen. Vieles taut jetzt und geht kaputt“, sagt der Lieper.

Laut Elsholtz greift das Unternehmen gegenwärtig in einigen Bereichen, wie Ahlbeck und Stolpe, noch auf Notstromaggregate zurück. „Die Reparaturen werden noch einige Tage andauern. Der Kunde merkt von den Provisorien aber nichts, weil die Stromversorgung gewährleistet ist.“

Telefonanlage der Kreisverwaltung gestört

Von technischen Störungen in der Kreisverwaltung am Standort Greifswald berichtet am Montag Kreissprecher Achim Froitzheim. Der Sturm hat sowohl der Telefonanlage als auch dem Computersystem zugesetzt. „Wir sind mit Hochdruck dabei, die Störung zu beheben und bitten alle um Geduld!“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Sturmtief „Nadia“ hatte am Wochenende in der Region flächendeckend erhebliche Schäden verursacht, was auch zu Stromausfällen führte.

Von Henrik Nitzsche