Usedom: Linke gedenkt den Opfern des Faschismus 

Heringsdorf

Am Samstag erinnert die Partei „Die Linke“ aus der Ortsgruppe Peene-Uecker-Ryck an den Tag der Befreiung, welcher sich in diesem Jahr zum 76. Mal jährt. „Wir werden am 8. Mai den Opfern des Faschismus mit einer Kranzniederlegung am Sowjetischen Ehrenfriedhof in der Lindenstr. in Seebad Ahlbeck um 10 Uhr und um 11.30 am VdN-Denkmal in Wolgast gedenken“, heißt es in einer Mitteilung. Aufgrund der aktuellen Umstände findet dies in einem kleinen Rahmen statt. Um die Teilnehmenden zu schützen werden die Organisatoren darauf achten, dass die Hygienemaßnahme und die Abstandsregeln eingehalten werden. „Wir unterstützen die Forderung der Antifaschistin Ester Bejerano, dass der 8. Mai zum Gedenk- und Feiertag gemacht werden muss. Jede/r hat die Möglichkeit diese Petition zu unterstützen“, so die Initiatoren Jörg Köppen und Simone Dehn.

Von OZ