Usedom: Mann flieht vor der Polizei mit Sprung aus dem Fenster

Usedom

Großeinsatz für die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in der Stadt Usedom: Mehr als 20 Polizeibeamte, Mitarbeiter des Zoll und der Bereitschaftspolizei durchsuchten zwei Wohnungen – am Markt und in der Stolper Straße. Hintergrund der Durchsuchungen waren laut Polizei ein Diebstahl mit Waffen und eine damit einhergehende gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung sowie auch Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zum Nachteil eines 57-jährigen Mannes.

Die beiden Bewohner der jeweiligen Objekte werden beschuldigt, am 17. Januar 2020 auf dem Grundstück des 57-Jährigen in der Stadt Usedom eingebrochen zu sein. „Dabei sollen sie zunächst mehrere Fenster zerbrochen und anschließend den 57-jährigen Mann mit einem Baseballschläger niedergeschlagen haben“, so die Polizei. Der Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen. Anschließend sollen die beiden Männer Fotos von sich und dem Geschädigten gemacht und eine größere Summe Bargeld gestohlen haben, bevor sie das Grundstück wieder verließen.

„Wie Polizeisprecherin Katrin Kleedehn in Anklam erklärt, wurden die Durchsuchungen zum Zwecke der Beweissicherung in diesem Sachverhalt durchgeführt. Bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung des 46-Jährigen wurden diverse Gegenstände, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen, sowie auch Utensilien für Betäubungsmittel festgestellt“, erklärt sie. Unter anderem fanden sie Munition, die zu den Waffen gehört.

Kurz nach der Öffnung der Wohnung am Markt versuchte der 45-jährige Bewohner, durch einen Sprung durch ein Fenster im zweiten Geschoss zu fliehen. Dabei hat sich der Mann vermutlich beide Beine gebrochen. Er wurde von einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Greifswald gebracht. In seiner Wohnung wurden Beweismittel sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern laut Polizei weiter an. Gegen den 46-Jährigen wurden nun auch Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie auch gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz aufgenommen. Der Einsatz der Polizei dauerte mehrere Stunden.

Von Hannes Ewert