Usedom: Mann verletzt nach schwer bei Verpuffung in der Autowerkstatt

Mölschow

In Mölschow wurde am Montag ein 53-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in einer Autowerkstatt schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gab es in den Mittagsstunden eine Verpuffung an einem Fahrzeug. Der Mechaniker wollte eine Reparatur an dem Auto vornehmen, bis es zu einer Verpuffung im Bereich des Motorraums kam. Das Auto stand in Flammen, konnte aber mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden.

Mit schweren Verbrennungen am Arm kam der Mann ins Krankenhaus nach Greifswald und wurde dort medizinisch behandelt.

Von OZ