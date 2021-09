Wolgast

Der Usedom-Marathon gehört zu den prestigeträchtigsten Laufevents in Mecklenburg-Vorpommern – auch weil das Rennen Polen und Deutschland verbindet und in vielen Streckenbereichen tolle Blicke auf Ostsee und Achterwasser möglich sind. Von Swinemünde geht es über 42,195 Kilometer an der Usedomer Küste entlang nach Wolgast.

Der Marathon findet bereits zum 41. Mal statt, der Halbmarathon (21,1 Kilometer) feiert seine 30. Auflage. Auf beiden Distanzen fällt der Startschuss am Sonnabend um 9.30 Uhr. Die OZ beantwortet im Vorfeld alle wichtigen Fragen rund um die beliebte Traditionsveranstaltung.

Wie groß ist das Interesse am Usedom-Marathon in diesem Jahr?

Mit über 500 Teilnehmern rechnet der Ausrichter, das Organisationskomitee des Internationalen Usedom-Marathons. „Das ist eine sehr gute Zahl“, schätzt Kommunikationschef Lutz Schönemann ein. Denn wegen vieler pandemiebedingter Absagen im Frühjahr sei der Laufkalender im Herbst voll mit Konkurrenzevents. Eine Rolle spielt auch, dass der Usedom-Marathon 2020 abgesagt werden musste. „Nach so einem Ausfall muss man immer erst mal wieder in die Gänge kommen. Von daher sind wir zufrieden mit der Resonanz, auch wenn sie nicht so hoch ausfällt wie in unserem Rekordjahr 2019, als anlässlich des 40. Marathons insgesamt 650 Sportler starteten“, so Schönemann.

Beim Usedom-Marathon starten in diesem Jahr mehr als 500 Läufer. (Archivbild) Quelle: BRÜMMER

Wie wichtig ist der Usedom-Marathon für die Region?

Nach Einschätzung von Vertretern aus Sport, Wirtschaft und Politik sehr wichtig. Das Rennen gehört zu den Traditionslaufevents in MV. Es hat zudem politische Bedeutung, da es die deutsch-polnischen Beziehungen stärkt. Knapp 200 der insgesamt 500 Teilnehmer stammen aus Polen. Zudem führt die Marathon-Strecke über die Grenze vom Startort Swinemünde ins Ziel nach Wolgast. Da viele Sportler auch aus ganz Deutschland kommen, hat die Veranstaltung zudem wirtschaftliche Bedeutung. Viele Teilnehmer reisen extra an und lernen die Insel als landschaftlich reizvollen Sportstandort kennen.

Müssen Autofahrer mit Staus rund um Usedom rechnen?

Auf jeden Fall. „Wer nicht unbedingt darauf angewiesen ist, sollte am Sonnabend Autofahrten auf der Insel und gerade im Wolgaster Bereich vermeiden. Denn neben unserem Event ist samstags ja auch immer Anreise und Abreise von Urlaubern“, sagt Usedom-Marathon-Sprecher Schönemann. Von etwa 9.40 bis 10 Uhr wird am Sonnabend die Peenebrücke als Verbindung zur Insel komplett gesperrt, wenn die Teilnehmer des Halbmarathons aus dem Wolgaster Peene-Stadion rüber nach Usedom laufen. Ab dann ist in dem Bereich bis nachmittags mit Staus zu rechnen. Wer kann, sollte also vorher auf die Insel fahren beziehungsweise Usedom verlassen. Erst zum Abend hin dürfte sich die Verkehrssituation entspannen.

Welche Sperrungen gibt es wegen des Marathons noch?

Die Straßen von Wolgast nach Sauzin beziehungsweise die Wege zwischen Wolgast, Neeberg und Krummin sind am Sonnabend zwischen 9.30 und 12.00 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Anlieger werden gebeten, im Interesse der Halbmarathonläufer auf vermeidbare Fahrten zu verzichten. Von der B 111 kommt man am entsprechenden Abzweig bis nach Krummin, dort ist dann aber Sackgasse. Im Stadtgebiet Wolgast sind die Werftstraße und alle Zufahrtsstraßen zur Werftstraße von 9.30 bis 14.30 Uhr voll gesperrt. Im Bereich der kleinen Brücke wird der Verkehr in dieser Zeit von der Polizei per Hand geregelt, da hier die Läufer die B 111 überqueren.

Es wird mehrere Tempolimits auf der B 111 geben. Um besondere Vorsicht bitten die Veranstalter im Bereich Zinnowitz, da sich die Marathonläufer hier teilweise auf der Straße befinden werden. Um für etwas Entspannung im Autoverkehr zu sorgen, wird die Peenebrücke um 12.45 Uhr nicht hochgezogen, also ist dann keine Passage für Schiffe möglich.

Kann ich die Läufer auf der Strecke des Usedom-Marathons anfeuern?

Ja, sehr gut, da große Teile der Strecken mitten durch die Usedomer Seebäder oder Wolgast gehen.

Die knapp 200 Halbmarathonläufer beginnen um 9.30 Uhr im Wolgaster Peene-Stadion. Zwischen 9.40 und 10 Uhr werden sie die Peenebrücke in Wolgast queren. Danach sind sie bis ungefähr 12 Uhr auf dem Y-Kurs im Usedomer Achterland zwischen Sauzin, Neeberg und Wolgast-Mahlzow unterwegs, bevor sie zurück ins Peene-Stadion laufen.

Für die vermutlich etwa 230 Marathon-Läufer, die im Swinemünder Stadion starten, haben die Veranstalter extra Richtzeiten für die einzelnen Orte angegeben, damit Publikum das Rennen verfolgen kann. Sie lauten: Promenade Swinemünde 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr; Promenade Grenze 9.40 Uhr bis 9.55 Uhr; Ahlbeck Seebrücke 9.50 Uhr bis 10.05 Uhr; Heringsdorf Seebrücke 10.00 Uhr bis 10.20 Uhr; Bansin Stranduhr 10.05 Uhr bis 10.35 Uhr; Bansin Seebrücke 10.07 Uhr bis 10.40 Uhr; Ückeritz Rehaklinik 10.35 Uhr bis 11.30 Uhr; Kölpinsee Straße 10.45 Uhr bis 12.00 Uhr; Koserow-West (Verpflegungsstelle) 10.55 Uhr bis 12.20 Uhr; Zempin Seestraße 11.05 Uhr bis 12.40 Uhr; Zinnowitz/B111 11.25 Uhr bis 13.15 Uhr; Bannemin 11.35 Uhr bis 13.30 Uhr; Kreuzung Krummin 11.40 Uhr bis 13.45 Uhr; Bahnhof Wolgaster Fähre 11.50 Uhr bis 14.00 Uhr; Wolgast Peene-Stadion 12.00 Uhr bis 14.50 Uhr.

Hinzu kommen 17 Teams für den Staffelmarathon mit insgesamt 85 Läufern. Sie starten ebenfalls um 9.30 Uhr im Swinemünder Stadion und haben ihre Wechselpunkte an der Bansiner Seebrücke, an der Rehaklinik Ückeritz, an der Koserower Seebrücke und an der Zinnowitzer Eisenbahnbrücke.

Wie viele Helfer sichern das Gelingen des Usedom-Marathons ab?

Insgesamt sind es etwa 230 – in der direkten Organisation, als Streckenposten, in den Verpflegungsstellen oder zum Beispiel beim Ausreichen der Medaillen, die jeder Starter an der Ziellinie bekommt. Kommunikationschef Schönemann bittet Zuschauer dennoch darum, diszipliniert zu sein: „Aufgrund der großen Strecke können wir nicht überall sein. Wir bitten Zuschauer, Abstände einzuhalten und die Laufstrecken für die Läufer frei zu halten. Das ist gerade oft auf den Promenaden ein Problem“, sagt er.

Von etwa 9.40 bis 10 Uhr wird am Sonnabend die Peenebrücke als Verbindung zur Insel komplett gesperrt, wenn die Teilnehmer des Halbmarathons aus dem Wolgaster Peene-Stadion rüber nach Usedom laufen. (Archivbild) Quelle: Stefan Brümmer

Welchen sportlichen Wert hat der Usedom-Marathon 2021?

Das ist erst abzuschätzen, wenn alle Meldungen vorliegen. Grundsätzlich werden aber sehr gute Zeiten gelaufen. Den Rekord für die 42,195 km hält bei den Männern der Zehnfach-Sieger Jaroslaw Janicki (Polen) aus dem Jahr 1998 mit 2:24:40 Stunden. Ob er 2021 wieder ins Rennen geht, ist noch offen. Bei den Frauen hat die Bestmarke die Weißrussin Elena Tsoukhlo mit 2:54:34 Stunden inne – aufgestellt im Jahr 2000. Auch auf der Halbmarathon-Strecke gibt es starke Bestwerte, gelaufen von Olympiateilnehmern. Bei den Männern hält den Rekord Jirka Arndt mit 1:07:35 Stunden, bei den Frauen Kathrin Weßel-Ullrich (1:17:21).

Kann ich noch am Usedom-Marathon 2021 teilnehmen?

Ja, Meldungen sind noch möglich, direkt im Org-Büro des Wolgaster Peenestadions. Für alle Konkurrenzen noch am Freitag von 13 bis 21 Uhr, nur für den Halbmarathon auch noch am Sonnabend selbst von 6 bis 8 Uhr.

Was kann man beim Usedom-Marathon gewinnen?

Jeder Starter bekommt eine Teilnehmer-Medaille. Für die Besten gibt es auch Prämien, gestiftet von einem privaten Sponsoren, der anonym bleiben will. Für die Top 3 im Marathon gibt es bei Männern und Frauen Geldpreise von 375 Euro für den Sieger, 250 Euro für den Zweiten und 150 Euro für den Dritten. Beim Halbmarathon erhalten die Damen und Herren auf dem Siegertreppchen je 200, 150 und 100 Euro.

Von Alexander Loew