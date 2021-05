Krummin

Mitten in die erste Phase der Corona-Pandemie startete Marc Kallfaß aus Krummin seine Ausbildung zum Kaufmann für Touristik und Freizeit in der Meeressterne GmbH. „Meine Eltern arbeiten im Tourismusbereich und haben mich in meiner Berufswahl bestärkt. Ich will auf meiner geliebten Heimatinsel bleiben“, sagt er.

Als Corona begann, wurde er zunächst an der Rezeption eingesetzt. Dort hat er positive Signale gesetzt. Die warmherzige Ausstrahlung des jungen Mannes, der offen auf Menschen zugeht, ist ansteckend. Er mag bevorzugt Elektro- oder Filmmusik und spielt sehr gern mit einem Kumpel eine Schachpartie.

Lesen Sie auch:

Baywatch auf Usedom: Wasserretter starten in Ahlbeck in die Saison 2021

Darum hat Lisa Wehrmann Berlin den Rücken gekehrt

„Natürlich fehlen die sozialen Kontakte, unsere schönen Dorffeste oder andere Treffs“, sagt er. Gern ist er auf dem Wasser mit dem Kanu oder Kajak unterwegs, dazu auf dem Gnitz oder in Ostklüne zu Fuß. Der junge, optimistische Mann hat eine feste Zukunftsplanung. Natürlich gemeinsam mit seiner Freundin Tina, mit der er seit vier Jahren fest zusammen ist.

Von Gert Nitzsche