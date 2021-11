Usedom

Am 20. November haben Marlene (85) und Otto Kruse (87) in Usedom ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Sie haben sich 1956 bei einem Tanzvergnügen im Deutschen Haus ineinander verliebt. Wie schön, dass sie einander nach 65 Jahren noch haben und, so scheints, noch immer wortlos verstehen.

„Wir wohnen in der schönsten Straße von Usedom“, sagt Otto Kruse und erklärt sodann, warum er seine Peenestraße so liebt. „Wir schauen weithin über Wiesen und Felder und haben auch unsere Höfe und Gärten auf der Südseite.“ Also auf der Sonnenseite des Lebens möchte man hinzufügen. Und so ist es auch zu verstehen, warum die betagten Eheleute die steile Treppe ins Obergeschoss ihres Hauses trotz mancher Gebrechen noch immer tapfer meistern – Schritt für Schritt und gut am Geländer festhaltend.

Otto Kruse wurde 1957 Bäckermeister

Kruses sind seit Generationen Bäcker gewesen. Sohn Otto wollte eigentlich ausscheren und Elektriker werden. Dazu hätte er das Elternhaus verlassen müssen, was Mutter und Vater bestürzt abgelehnt haben. „Sie hatten Angst, dass ihr schmächtiger Sohn in der Fremde verhungert“, gibt Marlene Kruse lächelnd wieder, was in der Familienrunde immer wieder erzählt wird. Also hat auch Otto Kruse das Handwerk seiner Vorfahren erlernt, ist 1957 Meister geworden und rückblickend auch ganz zufrieden mit dieser Entscheidung.

Seine Frau hat als Verkäuferin im Laden gestanden und weiß noch heute, dass ein Drei-Pfund-Brot damals 78 Pfennig kostete. „Besonders berühmt waren unsere Brötchen. Die konnte man auch am nächsten Tag noch essen“, erzählt Marlene Kruse ein bisschen stolz. 3000 Brötchen haben ihre Backstube pro Tag verlassen. Um das zu bewältigen, haben sie in den 1960er Jahren einen neuen Ofen mit drei Herden übereinander angeschafft. Der alte Backofen, den Vater Georg bauen ließ, war den höheren Anforderungen nicht mehr gewachsen. Auch die Knetmaschine, die der Vater besorgt hatte, als Usedom 1913 ans Stromnetz angeschlossen wurde, war natürlicherweise in die Jahre gekommen.

Beliebt beim Heimatverein und den Eisenbahnfreunden

Otto Kruse verbleibt im Gespräch gern in der Vergangenheit. „Ich könnte ein dickes Buch schreiben“, versichert der Bäcker lächelnd. Von seinen Erinnerungen profitieren auch die Mitglieder des Usedomer Heimatvereins. Oder auch die Eisenbahnfreunde, zu denen er sich von Anfang an zugehörig fühlt. So erzählt der 87-Jährige, wie Vater und Sohn eine alte, große Kaffeemühle gefunden und für ihre Zwecke umfunktioniert haben. Oder, wie sie nachts, wenn der Strom angeschaltet wurde, Holz sägen mussten, damit sie den Backofen anfeuern konnten. „Damals hat sich keiner über den Lärm der Kreissäge beschwert.“

Dann erzählen die Eheleute, dass es in Usedom früher zwei Mühlen und fünf Bäcker gegeben hat und dass die Frauen anfangs Ähren vom Feld gesammelt haben, für deren Körner sie Brot bekamen. „Den Sauerteig haben wir wie einen Schatz gehütet!“

Die Zeiten wurden besser und Kruses konnten backen, was das Herz und ihre Kunden begehrten. 150 verschiedene Torten konnten sie ihren Kunden anbieten. 1971 sind sie der Produktionsgenossenschaft (PGH) beigetreten. Das Brot wurde nun aus Lassan geliefert. „Ich fand den Schritt, uns der PGH anzuschließen, eigentlich ganz gut, weil wir in Schichten arbeiten konnten und so auch mal einen halben Tag frei hatten“, blickt Marlene Kruse zurück. Ihr Mann hat noch bis 1984 in der Backstube gestanden. Dann musste er seinen Beruf wegen einer kaputten Hand aufgeben und bis zum Erreichen des Vorruhestandes als Nachwächter in der LPG Dienst tun. 1989 war es vorbei mit der Genossenschaft. „Eine Woche habe ich im Laden noch für Westgeld gearbeitet“, sagt die 85-Jährige.

Ein Kurztrip per Wartburg nach Welzin

Ihren besonderen Hochzeitstag haben Marlene und Otto Kruse im Kreis der Familie gefeiert, zu der drei Kinder, Schwiegerkinder und fünf Enkel gehören. Auch wenn keiner von ihnen Bäcker geworden ist, scheint der 54-jährige Thomas, von Beruf Informatiker und Leiter eines großen Kirchenchores in München, etwas von den Genen seiner Vorfahren mitbekommen zu haben. Er hat nicht zum ersten Mal die Torten für das Fest seiner Eltern gebacken.

Bevor die Köstlichkeiten jedoch angeschnitten wurden, wartete vor dem „Roseneck“ noch eine Überraschung. Die Kinder hatten einen schnieken Wartburg geordert, mit dem die Jubilare für eine kleine Spritztour nach Welzin kutschiert wurden. Jenem Usedomer Ortsteil, in dem Ehefrau Marlene aufgewachsen war und die Geschichte ihrer Ehe vor 65 Jahren irgendwie ihren Anfang genommen hat.

Von Ingrid Nadler