Heringsdorf

Die Insel Usedom kennt Matthias Trotzky seit frühen Kindheitstagen. Besonders der Inselnorden ist dem heute 43-Jährigen sehr vertraut, denn mit dem Fahrrad fuhr er als Jugendlicher von seiner Heimatstadt Wolgast in die nördlichen Seebäder, um zum Strand zu gelangen oder die Freizeit anderweitig zu verbringen. Schon als Teenager hatte er einen großen Berufswunsch – er wollte zur Polizei. Und es klappte – 1999 begann er in Waldeck bei Rostock seine Laufbahn im gehobenen Dienst. Über verschiedene berufliche Stationen landete er nun wieder auf der Insel. Seine Funktion seit Anfang Dezember: Leiter des Polizeireviers auf Deutschlands sonnenreichster Insel.

Freud und Leid im Streifendienst nahe beieinander

Viele Jahre arbeitete Trotzky im Streifendienst – Freud und Leid waren oft ganz nah beieinander, wenn es zu den Einsätzen raus ging. Die Suche nach vermissten Personen, schwere Unfälle, Handgreiflichkeiten innerhalb von Familien, ja sogar tödlich endende Streitigkeiten waren dabei. „Der Beruf des Polizisten ist ein sehr abwechslungsreicher Job und ich bin damals angetreten, um anderen Menschen in schwierigen Situationen zu helfen. Oft befinden sie sich in Ausnahmesituationen, wenn wir kommen“, sagt er.

Statt Streifendienst, Ermittlungsarbeit am Tatort oder auch Aufnahme von Verkehrsunfällen sitzt Trotzky nun oft in seinem Büro und arbeitet sich durch Akten, Briefe, Zettel und Co. Auch die Personalplanung gehört zu seinem Aufgabenbereich. Und wenn es polizeiliche Schwerpunkte gibt, liegt der Fokus darauf, diese zu bearbeiten. Mit rund 50 weiteren Kollegen möchte er zwischen Küstenstreifen und Hinterland für Sicherheit und Ordnung sorgen.

Mehr als 3500 Einsätze pro Jahr auf Usedom

Der Revierleiter kennt auf der Insel Usedom fast jeden Einsatz. Deshalb verschafft er sich am Vormittag stets einen Überblick über die Lage. Unzulässiger Lärm und ein Hausfriedensbruch gehörten in der Nacht zuvor zum Geschehen. 3751 Einsätze hatte im Jahr 2021 die Polizei auf Usedom – davon 1019 kleine und große Unfälle. „Das Einsatzaufkommen ist im Hochsommer durch den Tourismus natürlich viel höher als im Januar“ sagt er. Rechnet man alle Urlauber, Einwohner und Tagestouristen zusammen, ergibt dies eine Stadt wie Rostock. In den Sommermonaten haben er und seine Kollegen vermehrt mit Fahrraddiebstählen zu tun, in den Wintermonaten kann es passieren, dass auch eine Gartenlaube aufgebrochen wird. Unterstützung bekommen sie deshalb vom Bäderdienst.

In den Sommermonaten werden die Beamten auf der Insel Usedom durch die Kollegen der Landesbereitschaftspolizei unterstützt. Quelle: Henrik Nitzsche

Motto: „Wertschätzung schafft Motivation“

Etwas mehr als einen Monat arbeitet Trotzky nun in Heringsdorf und konnte sich schon allen Kollegen vorstellen. Auf ein individuelles Geschenk von seiner Familie ist er besonders stolz. „Wertschätzung schafft Motivation“ steht da geschrieben. Zu sehen sind mehrere Steine, die einem großen Stein „zuhören“. Der große Stein soll den Revierleiter darstellen, der nun quasi mehr als 50 „Steine“ vor sich hat, die nach seinen Vorstellungen arbeiten sollen. „Dieser Spruch gehört zu meinem Lebensmotto“, erklärt er. Um seine Mitmenschen von seinen Ideen, Überzeugungen oder auch Ansichten zu begeistern, bedarf es redegewandter Vorgesetzter. „Ein wichtiger Baustein in meinem Job ist die Kommunikation – ob per Mail, Telefon oder auch direkt von Mensch zu Mensch. Es ist nicht nur wichtig, was man sagt, sondern immer darauf achtet, wie das gesprochene Wort beim anderen ankommt“, sagt er.

Dieses Geschenk bekam er von seiner Familie. Quelle: Hannes Ewert

Beim Laufen wird der Kopf wieder frei

Wenn Trotzky nach Hause fährt und die Polizeiuniform ablegt, nimmt er die Rolle des zweifachen Familienvaters und Ehemanns ein. Als Ausgleich zum Polizeialltag schnürt er auch die Laufschuhe, um sich fit zu halten. „Sport hilft, den Kopf wieder frei zu machen. Täglich gehen einem so viele Dinge durch den Kopf, die man verarbeiten muss. Manche Einsätze darf man nicht immer an sich herankommen lassen – besonders, wenn sie tragisch sind“, erklärt er. In seiner mehr als 20-jährigen Karriere gab es so einige brenzlige und tragische Situationen, die er miterlebte. Egal wie die Situation vor Ort war – Trotzky ist immer darauf bedacht, zunächst die richtigen Worte zu finden. „Auch die Bürger wertschätzen die Arbeit viel mehr, wenn zunächst gut kommuniziert wird“, sagt er.

Ehemaliger Revierleiter nun in Pasewalk

Der vorherige Revierleiter André Stegemann übernahm vor einigen Wochen die Führung im Polizeirevier Pasewalk, weil der dortige Vorgänger in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Von Hannes Ewert