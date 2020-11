Koserow

Neuer Service und mehr Reichweite für Radfahrer auf Usedom! Einheimische und Feriengäste, die mit ihrem E-Bike in den Bernsteinbädern unterwegs sind, sollten künftig ein Ladekabel im Reisegepäck dabeihaben. Denn ab sofort sind vier neue Ladestationen für Pedelecs in Zempin (Kurplatz), Koserow (unweit der Seebrücke), Kölpinsee (am Radweg Richtung Stubbenfelde) und Ückeritz (Promenade Richtung Campingplatz) in Betrieb.

Die Anschaffung der mit Solarenergie betriebenen wartungsfreien Stützpunkte ist für die vier Kommunen nicht mit Investitionen verbunden, weil einheimische Firmen per Werbung – direkt an den Stationen – die Kosten dafür komplett aufgebracht haben. Das freut besonders die vor allem in diesem Corona-Jahr in Kostennöten steckenden Kurverwaltungen.

Anzeige

Kostenlose WLAN-Hotspots

An jeder Ladestation befinden sich drei Steckdosen für das Aufladen der Fahrrad-Akkus. Dazu kommen je zwei USB-Anschlüsse sowie ein Wireless Charger, um ermüdete Handys wieder leistungsfähig zu machen. Schließlich ist jede Ladestation zugleich ein kostenloser WLAN-Hotspot. „Wir sind damit auf dem richtigen Weg, den für viele heutzutage enorm wichtigen digitalen Service schrittweise auszubauen“, sind Kristin Kulz vom Fremdenverkehrsamt Zempin sowie ihre Amtsschwestern Nadine Riethdorf aus Koserow und Andrea Schäfer aus Kölpinsee/Loddin überzeugt.

Und noch während sie die Koserower Station vorstellen, sind schon die ersten Neugierigen vor Ort, um die Verfahrensweise zu erkunden und einen ersten Ladevorgang zu testen. Angela Buch, leidenschaftliche Radfahrerin und Gemeindevertreterin in Koserow, hat keine Probleme, den Ladevorgang in Gang zu setzen. Die Sache scheint spielend einfach. Ob die Technik auch langfristig und in der Hochsaison problemlos mitspielt, muss erst noch die Praxis zeigen.

Selfie-Funktion für visuelle Grüße

Die Verantwortlichen vor Ort und die liefernde Firma Brunner mobil haben sich bei den Standorten bemüht, geeignete Plätze unmittelbar am Hauptrad- und -wanderweg längs der Inselmitte zu finden. Sie sollen für die Zeit des Ladevorgangs Möglichkeiten der Beschäftigung (auch für Kinder), der Nähe zu gastronomischen Einrichtungen und reizvoller Motive für eine Pause bieten. Kleiner Clou am Rande dürfte die Selfie-Funktion des Bildschirms sein, mit deren Hilfe jedermann gleich von Ort und Stelle aus visuelle Grüße an jede E-Mail-Adresse weltweit verschicken kann.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Die Bildschirmoptionen sollen zudem kurzfristig noch erweitert werden, etwa um den jeweils aktuellen Veranstaltungskalender in den Bernsteinbädern abzubilden. Für die wachsende Zahl der Radfahrer auf der Sonneninsel lautet die Botschaft jedoch jetzt in erster Linie: Schnell mal zwischendurch kostenlos „auftanken“? Kein Problem in den Bernsteinbädern!

Lesen Sie auch

Von Steffen Adler