Der Berliner Verein „Interkulturelle Pädagogische Gesellschaft Mitra“ will rund fünf Millionen Euro im Lieper Winkel investieren. Im Ortsteil Warthe der Gemeinde Rankwitz soll am Peeneweg ein „Internationales Bildungscamp“ errichtet werden. Für 100 Schüler und Jugendliche soll ein aus vier Gebäuden bestehender Seminarhof entstehen. Während die Landesregierung das Projekt begrüßt, blockiert die Gemeinde Rankwitz das Vorhaben. Wie aus nichtöffentlichen Protokollen (liegen der OZ vor) hervorgeht, habe sich der Gemeinderat gegen das Vorhaben ausgesprochen. Man befürchtet Unruhe durch die jugendlichen Seminarteilnehmer, die zum Teil aus Russland kommen. Ob es dazu einen Beschluss hinter verschlossenen Türen gab, will der Rankwitzer Bürgermeister Arno Volkwardt auf OZ-Anfrage nicht bestätigen. „Wir werden abwarten, wie sich der Landkreis zu dem Projekt verhält.“

Entscheidungshoheit liegt beim Landkreis

Grundsätzlich sieht Volkwardt noch Informationsbedarf: „Vor der Wahl hieß es, dass sich die neue Gemeindevertretung damit beschäftigen soll. Wenn es gewünscht wird, dass der Bauantrag der Berliner auf die Tagesordnung kommt, dann ist das so.“

Die Entscheidungshoheit für das private Bauvorhaben liegt bei der Gemeinde. Sollte die Kommune das Projekt ablehnen, könne der Landkreis aber das Einvernehmen ersetzen. Ob das Thema noch einmal auf die Tagesordnung kommt, kann Klaus Kögler, zweiter stellvertretender Bürgermeister, nicht sagen: „Nach der konstituierenden Sitzung haben wir noch nicht darüber gesprochen. Aber endgültig ist noch nichts, denke ich.“ „Eigentlich wissen wir zu wenig, was entstehen soll. Wir warten, was die Bauvoranfrage ergibt“, so Thomas Hannak, erster stellvertretender Bürgermeister.

In Schwerin versteht man die Ablehnung nicht. Stefan Rudolph ( CDU), Staatssekretär im Wirtschaftsministerium: „Mit dem Camp könnte der Lieper Winkel aus seinem Dornröschenschlaf erwachen. Das würde Kapital bringen.“ Auch Vize-Landrat Jörg Hasselmann ( CDU) hat wenig Verständnis für die Gemeinde und sieht die ablehnende Haltung als „vertane Chance“. Zurückhaltender äußert sich der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann ( SPD): „Sicher würde eine solche Einrichtung einen Aufschwung für Usedom bedeuten, aber man muss die Bedenken der Gemeinde ernst nehmen. Das ist eben demokratisch, auch wenn ein solches Vorhaben sicher Vorteile für die Region bringt.“

Nach Plänen von Mitra soll das Bildungszentrum in Warthe mit bestehenden Gebäuden und Neubauten als Erholungs- und Bildungsstätte umgebaut beziehungsweise neu errichtet werden. Geplant sind Zimmer mit vier beziehungsweise zwei Betten, dazu zwei Gruppenräume für 32 Vorschulkinder, sechs Zimmer für Betreuer, Appartements für vier Familien, Gruppenaktivitätsräume für 80 Personen, Mensa, Küche, Lager, Sanitätsraum, Sauna und Dienstwohnungen.

„Leider haben wir bis heute keine Antwort“

Für die Geschäftsführerin von Mitra, Marina Burd, wäre die Umsetzung des Vorhabens im Zuge der russisch-deutschen Zusammenarbeit ein Meilenstein: „Wir stehen im ständigen Kontakt mit der Landesregierung, dem Kreis und Entscheidungsträgern, um unser Vorhaben zu realisieren.“ Bei den zuständigen Verwaltungen des Kreises wurden entsprechende Vor­anfragen zur Baugenehmigung bereits im März und April gestellt. „Leider haben wir bis heute keine Antwort“, sagt Burd. Sie stellt aber klar, dass man für das Projekt nicht ewig auf eine Entscheidung warten werde. Im Zweifel würde Mitra einen anderen Standort suchen.

Die Mitra-Tätigkeitsfelder umfassen pädagogische Unterstützung für russischsprachige Familien mit Kindern und Förderung ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft. Dazu kommen schulbezogene Jugendhilfe, Eltern- und Familienberatung, sozial-pädagogische Fortbildungsangebote und Seminare im Bereich interkultureller Kommunikation. Der Verein agiert hauptsächlich in Berlin und Leipzig. Jetzt soll die Insel Usedom dazukommen.

