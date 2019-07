Heringsdorf

Am kommenden Freitag, dem 12. Juli, findet die erste Sunset-Cruise der Reederei „ Adler-Schiffe“ statt. Um 18.30 Uhr legt die MS „Adler-Vineta“ an der Heringsdorfer Seebrücke ab und nimmt die Gäste mit auf eine Fahrt in den Sonnenuntergang. Laut Reederei führt die Fahrt durch die Pommersche Bucht in Richtung Misdroy. DJ Alex sorgt an Bord für die passende Stimmung und verwandelt mit seinem Beat die Ostsee zur Tanzfläche.

Um 22 Uhr legt die „Adler-Vineta“ wieder an der Heringsdorfer Seebrücke an. Die „ Sunset“-Cruise gibt es in diesem Sommer an zwei Terminen: am 12. Juli und am 23. August.

Tickets gibt es unter www.ader-schiffe.de/usedom und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die OZ verlost für die Ausfahrt 10 x 1 Freikarte. Wer am Mittwoch zwischen 14 uns 14.10 Uhr unter 0137/9880 886 anruft, kann eine der Karten gewinnen. Dieser Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer sind möglich.

Hannes Ewert