Heringsdorf

Am Sonntag bietet die Reederei Adler-Schiffe wieder die Inselumrundung an. Bei der Tagestour „Rund um Usedom“ können die Gäste die komplette vielfältige Küstenlandschaft der Insel aus einem völlig anderen Blickwinkel entdecken. Die etwa zwölfstündige Tour startet 7.30 Uhr in Swinemünde und fährt weiter zu den Seebrücken Heringsdorf (Abfahrt 8.30 Uhr) und Bansin (Abfahrt 9 Uhr). Anschließend werden die meisten Seebäder passiert. Zu sehen sein werden u.a. die Steilküste mit dem Streckelsberg, die Insel Greifswalder Oie, Insel Ruden, Peenemünde, die Brücke und die Werft in Wolgast, der Weisse Berg, Achterwasser und Peenestrom und die ehemalige Eisenbahn-Hubbrücke von Karnin.

Tickets & Infos für die Sonderfahrt: www.adler-schiffe.de und unter Tel. (0465) 9870888.

Die OZ verlost in Zusammenarbeit mit der Reederei 5x2 Freikarten. Die ersten fünf Anrufer, die am Mittwoch unter 0137/9880 886 anrufen, gewinnen. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Hannes Ewert