Nachdem das Internationale Kleinkunstfestival der Insel Usedom wie so viele andere Veranstaltungen in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste, planen die Macher voller Zuversicht für das kommende Jahr.

An Pfingsten sollen dann weitgehend die Künstler und Gruppen auftreten, die schon für 2020 eingeladen waren. Dazu kommen noch ausgewählte Bewerber aus der aktuellen Ausschreibung für das Festival 2021.

Aus diesem Grund werden an den Pfingsttagen vom 21. bis 24. Mai 2021 bis zu 35 Künstler und Gruppen auf der Heringsdorfer Promenade erwartet, wo wie gewohnt die Wertungsauftritte stattfinden. „Die Ausschreibung läuft noch bis Anfang Februar. Dann wissen wir, wer kommen wird“, informiert Georg Kurze vom Förderverein Kleinkunst Insel Usedom e. V.. Damit erwarten er und der Vorsitzende des Kleinkunstvereins, Kersten Fubel, deutlich mehr Künstler als in den Vorjahren.

Künstler brauchen mehr Betten

Mehr Künstler bedeuten gleichzeitig auch mehr Helfer, die benötigt werden, um ein reibungsloses Festival abzusichern. Und: „Wir brauchen auf jeden Fall mehr Unterkünfte für die Künstler“, macht Georg Kurze klar. Die beiden Chef-Organisatoren haben deshalb schon im Oktober 78 Hotels und Pensionen angeschrieben, allerdings erst wenige Zusagen für gesponserte Quartiere erhalten. „Wir brauchen Betten für etwa 90 Personen“, konkretisiert Kurze.

Auch wenn ihm klar ist, dass die Beherbergungsbetriebe derzeit andere Sorgen haben, hofft er auf die Unterstützung, die der Kleinkunstverein bitternötig hat. So fehlen dem Verein die Einnahmen aus dem ausgefallenen „ Varieté am Meer“ in diesem Jahr, das durch die Rückabwicklung der Tickets über Reservix zudem Kosten verursacht hat.

„ Varieté am Meer“ soll stattfinden

Natürlich soll auch nächstes Jahr das „ Varieté am Meer“ stattfinden. Aufgrund der Pandemie-Bestimmungen werden allerdings keine 450 Besucher im Kaiserbädersaal Platz finden, sondern maximal 150 Personen. Damit entgehen dem Kleinkunstverein weitere wichtige Einnahmen. Deshalb kommt der Veranstalter nicht umhin, die Preise für die drei Kategorien auf 22, 29 und 35 Euro pro Person anzuheben.

Das Kleinkunstfestival lebt auch davon, dass die Künstler ihr Publikum mit einbinden - so wie hier Jeff Hess im vergangenen Jahr unseren Autor auf die Bühne holte. Quelle: Ute Pühler

Abstandsregeln müssen eingehalten werden

Werden bis zu maximal sechs Tickets bestellt, kostet jedes weitere ab dem dritten je nach Kategorie 19, 25 und 30 Euro. Aufgrund der Abstandsregeln entfallen die Tische im hinteren Bereich des Saales. Es gibt auch keine nummerierten Platzkarten, sondern nur Tickets für die jeweilige Kategorie. Der Veranstalter behält sich vor, die Besetzung der Stühle zu optimieren, da zwischen Personen verschiedener Hausstände der 1,50-Meter-Abstand eingehalten werden muss. „Wir begleiten die Leute auf die Plätze“, erklärt dazu Georg Kurze.

Einen Moderator haben Fubel und Kurze schon im Auge, können aber noch keinen Vollzug vermelden. Anfang Februar soll das Geheimnis spätestens gelüftet werden. Fest steht, dass im kommenden Jahr der Comedian, Musiker und Regisseur Sammy Tavalis die Regie beim „ Varieté am Meer“ übernehmen wird. „Er hat vor Jahren mal das Varieté moderiert“, erklärt Georg Kurze.

Kersten Fubel (re.) und Georg Kurze (li.) sind die Macher des Internationalen Kleinkunstfestivals Insel Usedom. Sie hoffen, dass die Absage der Veranstaltung in diesem Jahr eine Eintagsfliege war. Quelle: Dietmar Pühler

Meister des Entertainments zu Gast

Durch das „ Varieté am Morgen“ am Pfingstsonntag im Theaterzelt „Chapeau Rouge“ führt der Zauberer Luke Dimon, der 2014 sowohl zum „Magier des Jahres“ als auch zum „Deutschen Meister der Zauberkunst“ gekürt wurde. Kurze beschreibt ihn so: „Er ist ein Meister zeitgemäßer und moderner Zauberkunst, ganz ohne Hasen und Zylinder. Er ist auch ein Meister des Entertainments“.

Festivalgelände wird eingezäunt

An Pfingsten 2021 wird es einige Neuerungen geben. Durch die größere Zahl an Wertungsauftritten wird die Preisverleihung nicht wie gewohnt sonntags stattfinden, sondern zum Abschluss des Kleinkunstfestivals am Pfingstmontag. Die Eröffnung ist wie gehabt am Freitag um 17 Uhr, danach beginnen die Wertungsauftritte auf der Heringsdorfer Promenade. Diese wird als „Festivalgelände“ eingezäunt und Besucher werden nur Zugang haben, wenn sie ihre Anschrift hinterlassen. Es wird aber kein Eintritt erhoben werden.

Auftritte in Trassenheide und Ückeritz

Einen Kunsthandwerkermarkt soll es ebenso geben wie einen Mitmachzirkus. Alle Künstler sollen zu ihren Auftritten in Heringsdorf noch mindestens drei Gastspiele in anderen Seebädern bestreiten können, wo sie zusätzlich Geld verdienen können. Im kommenden Jahr sind Trassenheide und Ückeritz neu als Veranstaltungsorte für Gastspiele dabei. Darüber hinaus wird es in Ahlbeck eine zusätzliche Show geben.

Die Tickets für das „ Varieté am Meer“ sind zunächst auf 100 begrenzt. Sie können ab sofort über www.reservix.de gebucht werden.

