Peenemünde

Kleinkunst vor großer Industriekulisse: Jesche Eggert macht Handstand auf einem Stuhl, während Lukas Reichenbach mit Messern jongliert. Im Hintergrund ist das mächtige Kraftwerk zu sehen, rechts liegt im Hafen das NVA-Schiff „ Hans Beimler“. Für diese Kulisse haben die Kleinkünstler während der Show aber kaum einen Blick – Konzentration ist gefragt. „Wir wollen den Menschen nur ein bisschen Freude bereiten“, sagt Dominique Dell-Oro.

Die Berlinerin gehört zu einer Gruppe junger Artisten und Zirkuspädagogen, die bis Sonntag die Freifläche des Peenemünder Hafens auf Usedom in einen großen Marktplatz verwandeln. Spiel, Sport, Spaß – „ Kleinkunst mit Meerblick“ haben die jungen Leute die Woche überschrieben. „Wegen der Pandemie sind wir momentan einkommenslos. Entweder wir machen nichts und fügen uns der Situation oder aber wir stellen was Coronataugliches auf die Beine“, meint Dominique Dell-Oro.

Künstlergruppen kommen nach Peenemünde

Sie haben sich für Letzteres entschieden und weitere Künstlergruppen nach Peenemünde gelockt. Knapp 30 Kleindarsteller und Künstler sind es geworden, die täglich ab 12 Uhr auf Publikum hoffen, die trotz freien Eintritts etwas Geld in die Hüte der Künstler schmeißen. Denn zu altem Handwerk, einem handbetriebenen Wikinger-Karussell und Bungee-Trampolin gibt es nachmittags ein Bühnenprogramm, abends um 19.30 Uhr immer ein Varieté. Am Samstag soll es zum Abschluss um 21.30 Uhr eine Feuershow geben.

Kennengelernt in der Zirkusschule

Sie können wieder das tun, was ihnen Spaß macht. Zu Dominique, Jesche und Lukas kommt noch Paula Pannicke, die das Team der „Wandelbühne“ komplettiert. Vier Berliner, die sich 2010 auf der Zirkusschule kennenlernten und 2013 dort ihren Abschluss machten. „Seitdem sind wir hauptsächlich im Sommer als Quartett unterwegs. Wegen Corona gab es aber zahlreiche Absagen. Da wurde uns die Existenzgrundlage entzogen“, sagt Jesche Eggert, der wie seine Mitstreiter die Kleinkunst zu seinem Job gemacht hat. Die „Wandelbühne“ ist nur ein Projekt. „Wir haben auch Soloprogramme oder sind in anderen Konstellationen unterwegs“, so der Stuhlakrobat.

Die Zeit ist schwierig: „Mehr Aufwand, mehr Kosten, weniger Besucher. Ein Missverhältnis“, wie Dominique Dell-Oro meint. Denn genehmigt wurde das kleine Kleinkunstfestival im Inselnorden unter Auflagen. Maximal dürfen nur 300 Besucher auf den Platz. Dazu kommen Abstandsregeln, Wegesystem und Plexiglasscheiben an den Ständen, wo es neben Wurst und Fleisch auch vegane Burger gibt.

Sie gehören zur Wandelbühne: Lukas Reichenbach, Dominique Dell-Oro und Jesche Eggert (r.). Quelle: Henrik Nitzsche

Oder was Alkoholisches, wie in der Piratentaverne. Die ist in fünf bis sechs Stunden aufgebaut, wie Myriam Siegler sagt. Sie gehört zu „Ars Vivendi“, einem Verein zur Förderung, Bewahrung und Vermittlung historischen Kulturgutes. Sie mimt Käpt’n Krähennest Kitty, hantiert mit einer Pistole und hat immer einen derben Spruch auf den Lippen. „Normalerweise sind wir an jedem Wochenende auf einem anderen Markt – vor Corona“, sagt sie. Die Kleinkunst-Woche in Peenemünde habe gutgetan. „Auch wenn bislang so viele Leute nicht hier waren.“

Will Weine und Liköre unters Volk bringen: Markus Seitz aus Asendorf bei Bremen. Quelle: Henrik Nitzsche

Seit Mitte März galt ein Arbeitsverbot

Das spürt auch Markus Seitz, der mit Rauschebart und Tunika zwischen all seinen Frucht- und Beerenweinen steht. Der Randbremer ist regelmäßig bei Mittelaltermärkten unterwegs. Er gehört zu „Ars Vivendi“ und ist das erste Mal auf Usedom. Anfang März trug er die Tunika das letzte Mal in der Öffentlichkeit. „ Peenemünde ist ein kleiner Anfang. Wir haben ja Arbeitsverbot. Das ist schon bitter“, sagt der 51-Jährige. Vor 20 Jahren kündigte er seinen Job als Speditionskaufmann und schlüpft seitdem in die Kostüme, die auch mal in die Wikinger- oder Barockzeit passen.

Von Henrik Nitzsche