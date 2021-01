Zinnowitz

An dieser Stelle habe ich lange mit mir gerungen, ob ich über dieses Thema schreibe. Immerhin lesen ein Großteil der Leser ja ihre OSTSEE-ZEITUNG – auch digital – beim Frühstück. Mitten zwischen frischem Kaffee, Marmelade, Brötchen und Käsestulle.

Heute geht es an dieser Stelle um etwas sehr unappetitliches. Und zwar um Hundehaufen. Unsere Leserin Jenny Meyer aus Zinnowitz ist im Lockdown täglich mit ihrem Sohn draußen unterwegs, um frische Luft zu schnappen. Was ihr allerdings völlig missfällt, sind die ganzen Hundehaufen, die derzeit im Gemeindegebiet verteilt sind.

Nach Rücksprache mit den Ämtern sind auf Usedom und in Wolgast 3679 Hunde steuerlich registriert. (598 Nord, 1179 Süd, 477 Heringsdorf und 1425 Amt am Peenestrom). Und jedes Tierchen muss ein Mal am Tag großes Geschäft machen. Jenny Meyer appeliert an die Hundehalter, dass sie die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner beseitigen sollen, bevor die Kinder damit spielen.

Von Hannes Ewert