Usedom: Napoleon trifft auf den Fußballkaiser

Ahlbeck

Sanita fuchtelt mit dem feinen Spachtel am Mund der Monarchin. Falten sind unerwünscht, wenn die Königin von England, Elisabeth I., einen ihrer Untergebenen zum Ritter schlägt. „An den Händen muss ich auch noch ein bisschen nacharbeiten, dann bin ich fertig“, sagt die Lettin.

Royales aus Sand: Davon hat die Ahlbecker Sandskulpturenausstellung in diesem Jahr einiges zu bieten. Klar, bei dem Motto „Kaiser & Könige“ erwartet man das auch. Aus 9500 Kubikmeter Spezialsand haben in den vergangenen Wochen 25 Künstler eine Erlebniswelt geschaffen, die die Besucher zu einer Welt- und Zeitreise einlädt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Könige und Kaiser gibt es aus der Geschichte und dem Showbusiness. Auf der 4000 Quadratmeter großen, überdachten Ausstellungsfläche an der deutsch-polnischen Grenze in Ahlbeck tauchen neben dem römischen Feldherren Julius Caesar, Kleopatra, den Sonnenkönig Ludwig XIV. auch „The Queen of Pop“ Madonna, „King of Pop“ Michael Jackson oder der „König der Löwen“ auf.

Sandwelt mit vielen Monarchen

Insgesamt mehr als 80 Bildwerke in 34 Szenen ganz aus Sand führen über die Kontinente, aber auch durch die Geschichte der Welt: Neben Otto von Bismarck und Kaiser Wilhelm II. gibt es sogar Queen Elisabeth und Zar Nikolas II. zu entdecken. „Mit den detailverliebten Szenen zum Thema Schach und dem Kartenspiel oder von König Artur und dem japanischen Kaiser Akihito können die Besucher mit einigen Überraschungen rechnen und neue Blickwinkel entdecken“, sagt Projektleiter Oliver Hartmann.

Zur Galerie Diese Prominenten sind in der Ausstellung zu sehen

Er hat mit seinem Ausstellungsleiter Mathias Marius Krüger diesmal lange am Motto gefeilt. „Es gab ein Portfolio an Ideen. Letztendlich haben wir uns für die Könige und Kaiser auch in Anlehnung an die Kaiserbäder entschieden. Jetzt sind wir ja schon das achte Jahr hier“, so Krüger. Weil sie so gefühlt ein Teil Usedoms geworden sind, tauchen in der Sandwelt die historischen Kaiserbäder mit ihrer sehenswerten Architektur ebenso auf wie eine Szene am Strandkorb und das Kaiserpaar. Sogar eine riesige Sand-Postkarte aus Heringsdorf ist dabei.

Schwierige Anreise unter Pandemiebedingungen

Unter den 25 Sandschnitzern, in der Fachsprache heißen sie Carver, sind auch Welt- und Europameister im Sandskulpturenbau. Wegen der Pandemie war die Anreise der Künstler unter anderem aus Griechenland, Lettland und den Niederlanden kein einfaches Unterfangen. „Sie sind hier und das ist entscheidend für die Ausstellung. Sie lebt davon, dass die Künstler unterschiedliche Stile haben. Die einen mögen die Architektur, die anderen bevorzugen starke Gesichter“, so Oliver Hartmann.

Mitunter braucht es auch Leitern, um die Sandkunstwerke fertigzustellen. Die benötigt Greta aus Worms, um den Felsen, auf dem der „König der Löwen“ thront, fertigzustellen. Nur einige Meter weiter dürfte der Besucher vor dem Fürsten der Cherusker erstarren. „Arminius“ bringt es auf stolze sechs Meter. Bei dieser Höhe kann nur der japanische Tempel mithalten.

Der Kaiser aus Bayern

Wer beim Rundgang einen großen Kaiser vermisst, der entdeckt ihn kurz vor dem Ausgang. Franz, der Beckenbauer, hat es ebenfalls in die royale Sandwelt geschafft. Naja, so richtig erkennen kann man ihn nicht. Fußballexperten dürften aber spätestens beim kleinen Logo „FCB“ wissen, dass es sich um den ehemaligen Weltklassespieler und Präsidenten des FC Bayern München handelt.

Bringt in der Sandskulpturenausstellung den Kanonier von Napoleon in Stellung: Inese aus Lettland. Quelle: Henrik Nitzsche

Wegen Corona gelten für Besucher die gleichen Regeln wie bei anderen Ausstellungen: „Um Eintritt zu erhalten, müssen Personen ab sechs Jahren einen aktuellen negativen Corona-Test, eine gültige Impfbescheinigung oder einen Nachweis über eine Genesung von einer Corona-Erkrankung dabei haben. Das überdachte Areal bietet viel Platz, damit Besucher die Abstandsregeln einhalten können; außerdem wird es kontinuierlich belüftet“, so Hartmann.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr)Tickets: 9,50 Euro (Erwachsene), 6,50 Euro (Kinder). Ermäßigungen für Rentner, Studenten und Familien

Von Henrik Nitzsche