Koserow

Die so ungewöhnlich wie modern konstruierte Seebrücke des Bernsteinbades wird von Tag zu Tag attraktiver. Gehörigen Anteil daran hat neben der Beleuchtung, den Holzbänken und Flaggen sowie Glocken auf dem Brückenkopf auch Björn Hadem (54) aus Dresden. Mit seinem vierköpfigen Team offeriert er dem flanierenden Publikum bei nahezu jedem Wetter Wein und Prosecco, Bier und Alkoholfreies.

Und die rege Nachfrage zu jeder Tageszeit spricht für das Niveau der Angebote. Dieser Tage werden sie außerdem um einen zweiten Ausschank erweitert, wo Cocktails und Longdrinks die Getränkekarte ergänzen.

Dresdner überzeugt in der Ausschreibung

Der historisch anmutende dreirädrige Verkaufswagen namens Piaggio Ape, gern als fleißige Schwester der ebenfalls italienischen Vespa bezeichnet, ist nicht nur ein beliebtes Fotomotiv der Urlauber, sondern erweist sich ebenso als vortrefflicher Ort für einen Small Talk mit dem Dresdener, der eigentlich als Unternehmensberater seine Brötchen verdient. Hadem hat die Biene (Ape) von einer Berliner Manufaktur speziell herrichten lassen und wartet nunmehr außerdem auf jene Strandbar, die im Frühjahr nächsten Jahres unweit der Seebrücken-Strandtreppe errichtet wird.

Zur nächsten Saison 2022 wird er auch damit auf durstige Abendgäste eingestellt sein. Dass er sich bei den Ausschreibungen der Gemeinde durchgesetzt, weil konzeptionell überzeugt hat, erweist sich schon jetzt als Glücksgriff für die Touristen und Einheimischen. Freundlicher Gästeservice sowie eine Pfandregelung, die Müll verhindern hilft, tun ihr Übriges für ein gutes Image der Seebrücke, des Gastronomen und von Koserow insgesamt.

Der Start war „mega gut“

„Wir sind glücklich darüber, wie es angelaufen ist, und freuen uns, dass einige Erweiterungen noch folgen werden“, sagt Kurdirektorin Nadine Riethdorf. Ihres Erachtens sei es „total okay“, wenn Hadem in diesem Jahr erst einmal schaue, was geht, um das Geschäft jederzeit besser anpassen und ausbauen zu können. Die Strandbar im nächsten Jahr wird übrigens behinderte Gäste- und Arbeitsplätze einschließen, auch ein Pfund, mit dem Koserow gut wuchern kann.

Für Hadem selbst ist der Getränkeservice auf der Brücke „mega gut gestartet“. Er ist zufrieden, wie Ämter, Gemeinde und Kurverwaltung mit ihm umgegangen sind. Und das durchweg positive Echo der Feriengäste, die sich abends in großer Zahl auf der Brücke treffen, um die Sonne untergehen zu sehen, weist sein Konzept als superpraktikabel aus.

„Ich freue mich auch, dass Menschen über die Brücke flanieren, selbst wenn es mal nicht so sommerlich warm ist“, berichtet der Pächter aus Dresden. Problematisch werde es erst so ab Windstärke sechs. Da sei schon mal einem Herrn ein 50-Euro-Schein Richtung Ostsee abhandengekommen. Bemerkenswert dürfte auch sein, dass jetzt, obwohl kalendarisch noch Sommer ist, schon heißer Grog zu den meistverkauften Getränken zählt.

Gemeinde mit dem Niveau sehr zufrieden

Hadems Planungen sehen vor, im November mehr oder weniger durchgehend zu schließen, aber mit dem Advent und besonders über die Weihnachtsfeiertage und Silvester/Neujahr wieder für die Kundschaft da zu sein. Das findet auch Koserows Bürgermeister gut. „Vor allem mit dem Niveau des Anbieters sind wir als Gemeinde sehr zufrieden“, bestätigt René König den Start des selbstständigen Unternehmers. Sein Piaggio Ape und auch die im Frühjahr aufzubauende Strandbar bekommen übrigens noch gut lesbar den Namen seines Sohnes: Oscar’s. Eine schöne Idee!

Neue Skulptur am Ende der Seebrücke

Nicht nur die rollende Bar ist in diesen Tagen neu auf der Seebrücke, sondern auch eine knapp drei Meter hohe Skulptur aus Stahl am Ende des Bauwerkes. Konstruiert und umgesetzt wurde die Skulptur von der Künstlerin Johanna Stallbaum aus Hamburg. Sie heißt „Der Mann mit der Glocke“. Am Abend leuchtet sie sogar. „Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas in die Skulptur zu interpretieren. Entweder die Figur zeigt einen der letzten Fischer des Ortes, welcher mit seiner Glocke die letzten Fänge einläuten will, einen Seemann, einen Besucher mit Blick auf das Meer oder auf die Insel – es gibt so viele Interpretationsmöglichkeiten“, so Stallbaum. Sie konnte die Gemeinde mit ihrer Idee überzeugen.

Trotz dieser neuen Skulptur – so richtig fertig ist die neue Seebrücke noch nicht. „Im Frühjahr werden noch die drehbaren Sessel installiert. Derzeit befinden diese sich in der Fertigung“, so Bürgermeister König. Angedacht ist auch, dass am Kopf der Seebrücke freie Trauungen durchgeführt werden können. Dies bereitet der Eigenbetriebsausschuss gerade vor. „Das Areal kann man absperren, sodass das Paar ungestört „Ja“ zueinander sagen kann“, so König.

Von Steffen Adler und Hannes Ewert