Usedom: Neue Toiletten für die Kaiserbäder-Promenade 

Heringsdorf

Knapp eine halbe Million Euro für drei stille Örtchen – diese Summe steht im Raum, um drei WC-Anlagen in Heringsdorf und Ahlbeck für die Zukunft fit zu machen. Der Heringsdorfer Planer Harald Linde stellte im jüngsten Eigenbetriebsausschuss seine Ideen vor, wie man die Toiletten am Fischerstrand Heringsdorf (am „Seebär“), unterhalb des Hotels „Steigenberger“ (Alex Strandbar) und Ahlbeck (Milchbar) umbaut, optisch aufwertet und vor allem die Kapazitäten erweitert. „Die Toiletten sind in die Jahre gekommen und unterdimensioniert. Gerade diese Bereiche auf der Promenade sind besonders stark frequentiert“, so Linde.

Einig war man sich im Ausschuss, dass man keine Fertigteiltoiletten an die Promenade stellen will. „Wir wollen eine individuelle Gestaltung“, so Ausschussvorsitzender Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis). „Und Qualität, wie es in unserem Tourismuskonzept steht“, ergänzt Linde.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anlage am Fischerstrand könnte in Richtung Wasser erweitert werden. „Wir haben hier ein 14 Meter langes und sieben Meter breites Baufeld, was nicht ausgeschöpft ist. Da haben wir noch Spielraum“, so Linde. Sein Projekt geht von einer Grundfläche von 55 Quadratmeter aus. Das Gebäude könnte mit einer Holzkonstruktion verkleidet werden. Die geschätzten Kosten liegen bei 235 000 Euro.

Das stille Örtchen in Ahlbeck – ehemals Milchbar – könnte ebenfalls im Bestand erweitert werden. Laut Linde ist ein Anbau an das jetzt fünf mal fünf Meter große Gebäude denkbar. Kosten: rund 70 000 Euro.

Für rund 150 000 Euro könnte der jetzige WC-Container unterhalb des „Steigenbergers“ durch einen modernen Neubau mit Sichtblenden, Sitzmöglichkeiten und zwei Outdoor-Duschen ersetzt werden. „Wir wollen bei allen Toiletten keine Edelstahlschüsseln sondern weiße Keramik nutzen“, so Linde, der bei der Säuberung aller Anlagen auf moderne Reinigungstechnik auch mit Blick auf Corona und Hygienekonzepte setzen würde.

Nach dem positiven Votum im Ausschuss soll nun von Verwaltungsseite eine Beschlussvorlage für die Gemeindevertretung vorbereitet werden.

Von Henrik Nitzsche