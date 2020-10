Netzelkow

Die Zinnowitzer Pastorin Christa Heinke strahlt und schaut nach oben. „Gucken Sie sich das Dach an, wie wunderschön das ist!“ Wir stehen auf dem von Mauern umgebenden Kirchhof in Netzelkow und schauen auf die evangelische St.-Marien-Kirche – klein, abgeschieden, ursprünglich. Der turmlose Backsteinbau hat wieder ein Dach aus Biberschwanzziegeln. „So wie es früher einmal war. Bislang hatten wir hier Betondachstein“, sagt die Pastorin. Die letzte Renovierung liegt schon mehr als 30 Jahre zurück.

Bevor die Kirche ihr neues Dach bekam und am Mauerwerk zahlreiche Schäden beseitigt werden konnten, musste erst ein Stromkabel verlegt werden. „Die Freileitung zur Kirche war sehr alt. Jetzt haben wir hier einen Erdanschluss. Erst dann konnten die Bauarbeiten beginnen“, sagt Architekt Klaus Berge.

Anzeige

Rund um die Kirche wurde jetzt eine 20 Zentimeter breite Rinne verlegt, so dass das Wasser nun besser versickert. Nicht nur Feuchtigkeitsschäden setzen dem alten Gotteshaus zu. „Der Sockelbereich wurde freigelegt, um Frostschäden auszumauern und neu zu verfugen“, so der Architekt. Schadhafte Stellen im Fundament wurden neu verputzt. An mehreren Strebepfeilern wurden Rostschäden beseitigt. Beim Aufnehmen der alten Betonsteindecke wurden glücklicherweise kaum Schäden am Dachstuhl entdeckt. „Bis zum Jahresende wollen wir mit allem durch sein“, meint Berge.

Glocken wurden vor sechs Jahren restauriert

Vor gut sechs Jahren war die Baumaßnahme bereits im Gespräch, wie Christa Heinke berichtet. 2014 wurden nämlich die beiden Glocken samt Glockenstuhl restauriert und saniert. „Bei der feierlichen Übergabe machte mich die Bausachverständige auf Schäden am Fundament der Kirche aufmerksam. Und gab mir einen Tipp, wie wir über ein Förderprogramm für Dorfkirchen im Hinterland an Geld kommen können. Wir haben dann einen Antrag gestellt, sind aber einige Jahre leer ausgegangen. 2019 war der Fördermittelbescheid endlich da“, sagt die Pastorin.

So konnten jetzt rund 170 000 Euro verbaut werden. Zu den Fördermitteln gab es noch Unterstützung von verschiedenen Stiftungen, und Geld – das freut Christa Heinke besonders –, das bei einer Spendensammlung auf dem Gnitz zusammenkam. Einmal im Monat findet hier eine Veranstaltung statt. „Das ist immer ein Event. Da ist richtig was los.“ Die Kirche ist zugänglich. Der Schlüssel liege bei einer Nachbarin, so die Pastorin.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Seit etwa 1925 ist die Kirche in Netzelkow Tochterkirche von Zinnowitz und wird von dort aus kirchlich betreut. Der letzte Besitzer der Gnitzer Güter und Patronatsherr der Kirche vor 1945 war Franz Karl Freiherr von Lepel, der 1954 starb. Nach 1945 fühlte sich die Familie von Lepel für die Netzelkower Kirche verantwortlich. Sie leistete finanzielle Hilfe bei der Renovierung.

Mit einem Taufstein besitzt die Netzelkower Kirche ein besonderes Ausstattungsstück. Der Stein stamme aus dem 14. Jahrhundert und stelle den einzigen vollständig erhaltenen mittelalterlichen Taufstein auf der Insel dar.

Geschichte der Kirche

Der heutige Bau der Marienkirche geht auf das 15. Jahrhundert zurück. Die Chorapsis, die Sakristei und die Leichenhalle sind erst im 19. Jahrhundert angefügt worden. 1860 wurde die Kirche bei einem Brand teilweise stark beschädigt. Sämtliche Veränderungen, zu denen neben dem größten Teil der Innenausstattung auch das Maßwerk der Langhausfenster zählen, sind im Anschluss daran erfolgt. In dem Jahr wurden auch die Holzdecke eingefügt, der obere Teil des Westgiebels ausgebessert und die Giebelbekrönungen aufgesetzt.

1985/86 wurde das Gebäude renoviert. Der Friedhof ist heute nicht mehr in Benutzung. Die beiden im freistehenden Glockenstuhl vor der Kirche hängenden Glocken stammen aus dem 15. Jahrhundert. Die kleinere Glocke ist durch einen Zufall bis heute erhalten geblieben. 1942 war sie für Kriegszwecke eingezogen worden. Kurz nach dem Krieg wurde sie unbeschädigt auf einem Hamburger Glockendepot gefunden und 1950 nach Netzelkow gebracht.

Von Henrik Nitzsche