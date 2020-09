Heringsdorf

„Frau Tokarczuk hat ihre Lesebrille im Hotel vergessen, kann jemand aushelfen“, fragte der Moderator in den Kaiserbädersaal in Heringsdorf. Natürlich konnte jemand aushelfen. Schon war das Eis gebrochen zwischen der Nobelpreisträgerin auf dem Podium und dem Publikum, das aufgrund der Corona-Maßnahmen vereinzelt im Saal saß.

Die Veranstaltung am Freitag war der erste Höhepunkt der Usedomer Literaturtage, die Anfang Dezember fortgesetzt werden. Dass Olga Tokarczuk zugesagt hat, freute die Organisatoren besonders, denn die Schriftstellerin war 2012 mit dem Usedomer Literaturpreis ausgezeichnet worden und nun kehrte sie als Nobelpreisträgerin zurück.

Auszeichnung mit dem Nobelpreis

Charmant ließ sie das Publikum noch einmal an den Momenten des Anrufs aus Stockholm teilhaben. Sie war auf Lesereise kurz vor Bielefeld, da klingelte das Telefon – schwedische Vorwahl. Nichts besonderes, denn seit zehn Jahren rufen kurz nach Verkündung des Nobelpreises schwedische Journalisten an, um sie nach ihrer Meinung zum Preisträger zu fragen. Aber diesmal verkündete eine ruhige Stimme, dass sie die Ausgezeichnete sei. Es folgte ein einsilbiger Wortwechsel von erstaunte „Neins“ und beharrendes „Dochs “.

Ein wenig grämte sie sich danach, dass sie sozusagen Kopf und Stimme verloren hatte, und keine originelle Weisheit parat hatte. Und dann gestand sie noch, dass sie sich danach ein Schachtel Zigaretten gekauft habe. „Das ist der negative Einfluss des Nobelpreises,“ konstatierte sie lächelnd.

Letzte Zigarette in Ahlbeck

Aber in Ahlbeck, wo sie ein paar Tage ausspannte, werde sie ihre letzte Zigarette rauchen. Überhaupt habe der Preis ihr Leben auf den Kopf gestellt. Die polnische Nobelpreisträgerin Wislawa Szymborska sprach von einer „Stockholm-Katastrophe“, das habe sie auch ein wenig so empfunden. Tausende Emails beantworten, Interviews, Lesungen – und dann, der Terminkalender war noch voll von Lesungen, kam der Lockdown.

Gespannt lauschen die Besucher der Lesung den Ausführung von Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk (Mitte). Quelle: Geert Maciejewski

Es war ausgesprochen vergnüglich, ihr zuzuhören, wie sie jenseits jeder Eitelkeit von diesen Momenten sprach. Im Lockdown hat sie sich wieder ganz aufs Schreiben konzentriert. Es sind Essays entstanden, die sich mit Literatur beschäftigen. Unter anderem „Literatur ist weder Wahrheit noch Lüge“. Literatur sei dritte Kategorie der Realität. Literatur kreiert eine Welt. Was auch ganz auf ihren Roman „Die Jakobsbücher“ zutrifft, der 2014 auf Polnisch und 2019 in einem Schweizer Verlag auf Deutsch erschienen ist und viel gelobt wurde.

Kein Buch für zwischendurch

Den potenziellen Lesern riet Tokarczuk sich doch 14 Tage ins Bett zu legen, um diesen Roman in sich aufzusaugen. Dass man ihn wirklich nicht „zwischendurch“ lesen kann, zeigten die wenigen Passagen, die die Schauspielerin Annett Renneberg auf Deutsch las.

Schauspielerin Annett Renneberg liest aus "Die Jakobsbücher". Quelle: Geert Maciejewski

Unzulässig verknappt geht es in diesem historischen Roman über unsere Zeit um den ebenso charismatischen wie widersprüchlichen Jacob Frank, der sich ständig neu erfindet und in den Identitäten wechselt. Er war Anführer einer jüdischen mystischen Bewegung und selbst ernannter Prophet des 18. Jahrhunderts. Seine Fähigkeit, Tausende von Anhängern um sich zu scharen, basiert auf der Kühnheit seiner Ziele und der Ungewöhnlichkeit der Mittel sich Gehör zu verschaffen.

Autorin arbeitete acht Jahre an Roman

Acht Jahre hat die Schriftstellerin an diesem 1200-seitigen Werk gearbeitet. Ausgangspunkt war ein schmales Heftchen, das sie einem Antiquariat gefunden hat. Im Gespräch geht sie auf ihre Figuren ein. Besonders auf die der Frauen, die sie mit ihrer Sicht auf das weibliche Geschlecht verbunden hat.

„Frauen haben Gerechtigkeit in die Geschichte eingebracht,“ sagte sie. Als aussagefähiges Bild hat sie dafür das Schlüsselbund erfunden, das eine der Protagonistinnen immer trägt. Der erste Zugang, die Kontrollen zu allem obliegt den Frauen. Ein schönes Bild. Zum Schluss sagt sie: „Literatur steht immer auf der besseren Seite der Welt.“

Dass diese sympathische Schriftstellerin mit ihren Worten begeistert hat, sah man auch am großen Interessen an ihren Büchern, die sie freundlich zum Schluss der Veranstaltung signierte. Der Abend ist am 27. Dezember um 20 Uhr in NDR-Kultur nachzuhören.

Von Martina Krüger