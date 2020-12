Kölpinsee

Und noch ein Ferienhausgebiet für Usedom: Das deutsch-schwedische Unternehmen Bonava mit Sitz im brandenburgischen Fürstenwalde hat vergangene Woche mit den Bauarbeiten für ein neues Ferienquartier im Ostseebad Loddin auf der Insel Usedom begonnen. Im Ortsteil Kölpinsee entsteht unter dem Namen „ Bernsteinquartier“ bis 2023 ein Ensemble aus 71 Ferienwohnungen sowie 19 Ferienhäusern.

Der entsprechende Bebauungsplan für das 12 500 Quadratmeter große Gebiet stammt bereits aus dem Jahr 2000, wie Projektleiter Domenik Groß erläutert. Bislang war der Plan jedoch nicht umgesetzt worden. Der Projektentwickler Bonava hat das Vorhaben vom Vorgänger gekauft und verleiht den Plänen neuen Schwung.

Anzeige

„Die ersten Baugruben werden noch im Dezember ausgehoben. Wir sind bereits kräftig bei den Erdarbeiten. Bereits Ende kommenden Jahres wollen wir die ersten Wohnungen und Häuser für die Vermietung und den Verkauf übergeben. Bis spätestens 2023 wird das gesamte Bernsteinquartier fertig sein“, beschreibt Weiß den aktuellen Zeitplan.

Lindenalleee bleibt bestehen

Die Lindenallee soll im Bernsteinquartier in Kölpinsee erhalten bleiben. Quelle: Cornelia Meerkatz

Gebaut wird zwischen Strand- und Jägerstraße. Eine Seite des Areals begrenzen die Bahngleise der UBB. Ursprünglich sollte auf dem Areal die Hubertus Ferienpark Residenz entstehen. Dazu wurde ein gültiger B-Plan aufgelegt. Doch umgesetzt wurden die Pläne nie, stattdessen lag das Gelände brach.

„Bonava hat nun das gesamte Projekt inklusive der Baugenehmigung erworben“, sagt Projektleiter Weiß. Man habe keine Änderungen vorgenommen und wolle wie geplant die Vorgaben umsetzen. Wichtig sei beispielsweise, dass die mitten auf dem Grundstück vorhandene Lindenallee beibehalten werde.

B-Plan sieht kein Dauerwohnen vor

Dominik Weiß ist Projektleiter des Bonava-Vorhabens Bernsteinquartier Kölpinsee, wo 71 Ferienwohnungen und 19 Häuser entstehen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Den Vorwurf, dass wieder nur Ferienhäuser und -wohnungen statt dauerhaften Wohnungen gebaut würden, lässt Weiss nicht gelten. „Wir haben ein fertiges Projekt gekauft, nicht mehr“, sagt er. Was genau in diesem B-Plan passiere, sei vor 20 Jahren durch die damalige Gemeindevertretung festgelegt worden.

Ein beachtlicher Teil der Ferienwohnungen und Ferienhäuser sei bereits verkauft worden. „Wir wurden auch schon von Kaufinteressenten gefragt, ob man in absehbarer Zeit aus den Ferienwohnungen dauerhafte Wohnungen machen könne. Doch der B-Plan lässt das nicht zu, denn es ist dort explizit festgeschrieben, dass in diesem Gebiet dauerhaftes Wohnen nicht möglich ist“, verdeutlicht Domenik Weiß.

Nach seinen Worten hätte Bonava damit kein Problem gehabt, aus den Ferien- auch dauerhafte Miet- oder Eigentumswohnungen zu machen. In Zirchow werde das gerade mit Erfolg praktiziert. „Aber um das in Kölpinsee mal soweit kommen zu lassen, muss der jetzt Dauerwohnen ausschließende B-Plan geändert werden. Das kann nur die Gemeindevertretung. Und dann muss sich noch ein Investor finden, der die Planänderung bezahlt. Bonava ist da raus“, macht er unmissverständlich deutlich.

Strenge Corona-Hygieneregeln auf der Baustelle

Seit der vergangenen Woche nun fressen sich die Bagger durchs Erdreich, damit schon bald die Baugruben ausgehoben werden können. Größere Einschränkungen durch die anhaltende Covid-19-Pandemie befürchtet der Projektleiter vorerst nicht: „Wir haben für unsere Kollegen auf den Baustellen klare Verhaltensregeln aufgestellt und richten uns dabei ganz nach den AHA+L-Empfehlungen des RKI.“

So sollen beispielsweise Fahrgemeinschaften vermieden werden, Besprechungen im Freien stattfinden und Pausenzeiten nur versetzt genutzt werden. „Wir sind froh, dass die Arbeiten auch in diesen besonderen Zeiten laufen können und gehen davon aus, dass dies so bleibt“, zeigt sich Weiß zuversichtlich. Die ersten Urlaubsgäste werden bei dem vorgegebenen Bautempo voraussichtlich schon Anfang 2022 einziehen können.

Nachfrageboom übertrifft alle Erwartungen

Die geplanten Ferienwohnungen verteilen sich auf insgesamt sechs Mehrfamilienhäuser und verfügen alle über einen eigenen Balkon. Die Wohnfläche der Zwei- und Dreizimmerwohnungen variiert zwischen 57 bis zu 87 Quadratmetern. 19 kleinere Reihenhäuser mit jeweils rund 95 Quadratmetern Wohnfläche und einer großen Sonnenterrasse komplettieren das Ensemble. Treffpunkt der Ferienfamilien soll eine großzügig angelegte Grünanlage inmitten des Wohnquartiers werden. Pkw parken in den quartierseigenen Tiefgaragen oder im Außenbereich der Häuser.

Die Preise in Kölpinsee sind heftig: 4500 Euro pro Quadratmeter. Dennoch wird wie verrückt gekauft. „Wir sind als Projektentwickler schon seit vielen Jahren an der Ostseeküste aktiv, aber einen solchen Nachfrageboom wie während der Sommermonate haben wir bislang noch nicht erlebt.

Auch die ersten Wohnungen und Häuser im Bernsteinquartier wurden sofort mit Eröffnung des Infobüros reserviert“, verrät der Projektleiter. Für Bonava ist das Bernsteinquartier nicht das einzige Bauvorhaben auf Usedom. Weitere Ferienhäuser und Wohnungen des deutsch-schwedischen Projektentwicklers entstehen derzeit auch in Zirchow auf der Südseite der Insel.

Details zu noch verfügbaren Ferienimmobilien in Kölpinsee erhalten Interessenten jeden Mittwoch und Sonntag von 10 bis 13 Uhr im Infobüro direkt vor Ort an der Sandstraße / Ecke Goethestraße oder online unter bonava.de/ostsee-loddin.

Von Cornelia Meerkatz