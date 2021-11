Heringsdorf

In den Kaiserbädern wird das Parken neu geordnet. Tageskarten gibt es künftig nicht mehr. Außerdem sind die Parkplätze nun in drei Bereiche unterteilt. Die Staffelung spiegele den Wert des Parkraumes für den Benutzer wider.

Im Bereich I sind alle Kurzzeitparkplätze der Gemeinde enthalten. Die befinden sich in Ahlbeck beispielsweise in der Kirchenstraße, Seestraße, Kaiserstraße bis Promenade sowie in der Kurstraße, in Heringsdorf in der Strand-, Labahn- und Friedenstraße sowie Parkplatz Sparkasse und in Bansin in der Waldstraße.

Nach der neuen Gebührenordnung, die mehrheitlich in der Gemeindevertretersitzung beschlossen wurde, sind hier 15 Minuten frei, 15 bis 60 Minuten kosten je 15 Minuten 50 Cent, ab 61 Minuten kostet die Viertelstunde 60 Cent bei einer Höchstdauer von zwei Stunden.

Im Bereich II befinden sich Parkplätze, die vor allem von Tagesgästen und Strandbesuchern genutzt werden. In Ahlbeck sind das die Parkplätze Seestraße bis Kaiserstraße, Schulstraße sowie die Parkplätze Rathaus, Strandstraße und Saarstraße. In Heringsdorf betrifft das den Parkplatz am Bahnhof, in Bansin die Hintere Bergstraße sowie die Parkplätze Schloonsee, Seepark und Am Zoll. Das Parken kostet hier je Stunde 1,50 Euro.

Die Ahlbecker Wiesenstraße sowie die Parkplätze Tankstelle und Grenze fallen in den Bereich III, ebenso in Bansin der Fischerweg sowie der Parkplatz Gartenweg „und alle weiteren Parkplätze, die nicht aufgeführt sind“, heißt es in der Beschlussvorlage. Hier kostet künftig die Stunde 1,20 Euro. Die gebührenpflichtige Zeit erstreckt sich von 8 bis 22 Uhr.

Abgeordneter schmettert mit Wunsch nach Tageskarte ab

Ringo Paukewadt (CDU) hatte sich vergebens dafür eingesetzt, künftig an Tageskarten für Parkende festzuhalten. „Man sollte nicht nur an die Touristen denken, auch die Einheimischen nutzen die Parkplätze. Deshalb schlage ich vor, dass wir für den Bereich II eine Tagesgebühr von zwölf, für den Bereich III von zehn Euro einführen.“ Sein Antrag fand nur zwei Befürworter. Die Mehrheit lehnte ab.

„Wir haben uns auch im Eigenbetriebsausschuss dazu verständigt. Mit dieser Regelung wollen wir verhindern, dass Parkplätze 24 Stunden blockiert sind. Urlauber kommen dann am morgen und lösen gleich für den nächsten Tag“, sagt Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis). Dies führe dazu, dass noch mehr Fahrzeuge wegen der Parkplatzsuche durch die Orte fahren.

Auf die Frage von Dieter Fürhoff (Kaiserbäderbündnis), wann in der Gemeinde ein Parkleitsystem eingeführt wird, hieß es, dass das System Gegenstand des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes für 2022 ist.

Von Henrik Nitzsche