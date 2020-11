Heringsdorf

Die Lampe leuchtet auf Grün. Eigentlich könnten Autofahrer auf dem riesigen Parkplatz in der Zinnowitzer Dünenstraße parken. Doch Fahrzeuge sind durch den touristischen Lockdown weit und breit nicht zu sehen. Es ist mucksmäuschenstill. Die Vögel sind lauter zu hören als irgendwelche Autos.

Einnahmen fast so gut wie im Vorjahr

Hätte es den Lockdown im November nicht gegeben, wäre es für die Gemeinde Zinnowitz eines der besten Jahresabschlüsse überhaupt auf dem Parkplatz geworden. Waren es im Vorjahr noch knapp 390 000 Euro, die in die Kassen gespült wurden, sind es dieses Jahr bereits 334 000 Euro. „Mehr als 70 Tage im Frühjahr haben dort keine Autos geparkt. Auch im November werden die Einnahmen kaum spürbar sein“, so Bernd Meyer vom Ordnungsamt.

Im Sommer holte die Gemeinde den Rückstand fast wieder auf. „Bis zum Schluss – also Ende Oktober – war es auf Usedom gut gefüllt. Die Inlandsnachfrage ist gestiegen“, sagt er. Wenn das Weihnachtsgeschäft gut laufen sollte, rechnet Meyer damit, dass eventuell an der Vorjahresmarke gekratzt werden könnte.

Peenemünde sticht bei Parkplatzeinnahmen heraus

Die Marke vom Vorjahr wurde in der Gemeinde Peenemünde bereits überboten. Waren es im Vorjahr noch etwas mehr als 159 000 Euro Parkplatzeinnahmen, sind es Stand Mittwoch bereits 164 000 Euro. „Auch hier spüren wir eine verstärkte Nachfrage der Urlauber“, so Meyer. Auf der vergangenen Gemeindevertretersitzung waren sich die Abgeordneten darüber einig, dass es in Zukunft ein noch besseres Wegeleitsystem im Ort geben soll, um die Parkplatzsuchenden besser zu steuern. Alle waren der Meinung, dass Peenemünde in diesem Jahr von Touristen förmlich überrannt wurde.

In der Gemeinde Karlshagen gab es 30 000 Euro durch Kurtaxeinnahmen. Diese werden in diesem Jahr fehlen. Quelle: Tilo Wallrodt

Auch die Einnahmen im sogenannten ruhenden Verkehr sind fast genauso hoch wie im Vorjahr. Im Jahr 2019 sind im gesamten Jahr rund 114 000 Euro durch Falschparker in die Gemeindekasse gespült worden. In diesem Jahr sind es trotz mehr als 70 Tage Shutdown im Frühjahr nur 3000 Euro weniger. Auch hier erwartet Bernd Meyer noch eine Steigerung bis zum Jahresende.

Zinnowitz : 100 000 Euro weniger Kurtaxe

Während sich die Gemeinden über einen Zuwachs an Parkplatzeinnahmen freuen, fließt in die Kurverwaltungen in diesem Monat kaum Geld ein. „Für den November fehlen uns rund 100 000 Euro Kurtaxeinnahmen“, berichtet der Zinnowitzer Eigenbetriebsleiter Carsten Nichelmann. Sowohl der November als auch der Dezember seien aus touristischer Sicht eher schwächere Monate. Sein Personal schickte er in die Kurzarbeit. „In der Sportschule sind alle 15 Kollegen in Kurzarbeit und in der Kurverwaltung ist es der überwiegende Teil“, sagt er. Einzig auf dem Bauhof herrscht noch Betriebsamkeit, allerdings auch nicht mehr zu 100 Prozent.

In Zinnowitz fehlen durch den weggefallenen November rund 42 000 Übernachtungen von 1,25 Millionen Übernachtungen im gesamten Jahr. „Das ist noch kein finanzielles Drama“, so Nichelmann. Über die Sommermonate hätte die Kurverwaltung ein gewisses Polster aufgebaut, um über den Winter zu kommen.

Heringsdorf : Hälfte der Angestellten in Kurzarbeit

Auch in der Gemeinde Heringsdorf ist Kurzarbeit ein großes Thema. Kurdirektor Thomas Heilmann musste 60 seiner 120 Mitarbeiter aus der Ostseetherme und dem Eigenbetrieb in die Kurzarbeit schicken. Er hofft, dass es im Dezember wieder losgeht, allerdings kann er nicht so richtig daran glauben. „Für beide Unternehmen haben wir bis Ende März 2021 Kurzarbeit angemeldet. Wenn es vorher losgeht, ist es umso besser“, sagt er.

Schade um jeden Euro Verlust

Rund eine Viertelmillion Euro verliert Heilmann mit dem Eigenbetrieb an Kurtaxeinnahmen. „Jeder Euro Verlust ist natürlich dramatisch. Besonders tut es mir um die Gastronomen und Einzelhändler leid. Wichtig ist, dass sie im Dezember ihr Weihnachtsgeschäft machen können, denn sonst wird es richtig eng.“ Seine in Kurzarbeit geschickten Mitarbeiter sind von 60/67 Prozent auf 95 Prozent von der Gemeinde finanziell aufgestockt worden. „Das ist eine Ungleichbehandlung gegenüber den Menschen in der freien Wirtschaft. Da ist es nicht immer möglich, dass der Arbeitgeber fast das gesamte Gehalt aufstocken kann“, erklärt er. Ähnlich wie in der Gemeinde Zinnowitz verzeichnet Heringsdorf ein dickes Plus bei den Parkplatzeinnahmen. „Gegenüber dem Vorjahr sind wir jetzt schon bei einem Plus von 54 000 Euro.“

In Karlshagen noch keine Kurzarbeit

In der Gemeinde Karlshagen ist Kurzarbeit noch kein Thema. „Es gibt noch genug aus der Saison auszuwerten. Jeder Kollege ist noch da“, berichtet Christina Hoba vom Eigenbetrieb. Der finanzielle Ausfall im November im Bereich Kurtaxe wird mit rund 30 000 Euro angegeben. Etwa 5000 Euro fehlen davon auf dem Campingplatz.

Von Hannes Ewert